O final do verão é o momento em que muitas marcas optam por apresentar novidades no mercado e a Google quis aproveitar essa onda. Assim, já revelou a data em que vai dar a conhecer ao mundo o seu novo smartphone, o Pixel 8 e, provavelmente, mais algumas novidades.

A Google já sabe quando revela o Pixel 8

O Pixel 8 e o Pixel Watch 2 têm sido alvo de muitas fugas de informação nos últimos meses. A Google não tem conseguido manter escondido o que está a preparar para o universo Android e Wear OS, aumentando assim a expetativa sobre o que será apresentado em breve.

Esse momento ficou agora mais claro, com a Google a enviar os convites para o evento presencia em que dará a conhecer o Pixel 8 e o Pixel 8 Pro. A data escolhida está ainda a algum tempo de distância, tendo ficado marcada para as 15 horas do dia 4 de outubro de 2023.

Rumores mostraram já muito do conhecido

Quanto ao que será mostrado durante o evento, espera-se que seja finalmente mostrada pela Google a série Pixel 8, bem como o Pixel Watch 2. Graças a inúmeras fugas de informação e rumores, temos já uma boa ideia do que esperar em termos de especificações finais.

Também, como é já hábito, a Google deverá ter algumas surpresas preparadas e que ainda não foram vistas. Assim, é possível que vejamos chegar uma atualização para os Pixel Buds A-Series e Pixel Buds Pro. Fora desses dispositivos, não se sabe o que mais poderá aparecer no evento.

Surge a primeira imagem deste smartphone

Curiosamente, e no mesmo dia em que a data do evento de apresentação do Pixel 8, surgiu uma imagem que a Google não queria que fosse revelada. Esta é a primeira imagem oficial do Pixel 8 e (provavelmente) do Pixel Watch 2.

A Google segue assim a Apple e até a Microsoft e prepara para o final do verão a chegada de novos equipamentos. O Pixel 8 deverá representar uma mudança grande no ecossistema Android e poderá ser o primeiro a chegar a Portugal pelas mãos da gigante das pesquisas.