Depois dos Nexus, a aposta da Google foi para os Pixel, os seus smartphones de topo. Sem uma presença em Portugal, isso poderá mudar um breve, segundo informações surgidas. Há mudanças esperadas ao nível do hardware, mas a grande novidade é mesmo o poderem vir a ser vendidos no nosso país.

Google Pixel chega a Portugal

Há muito que os utilizadores pedem à Google que alargue a sua oferta no nosso país. A loja da gigante das pesquisas existe e tem alguma oferta, mas muito longe do que podemos ver em outros países, alguns com dimensão menor que Portugal.

Uma nova leva de informações veio trazer um rumor que poderá ser interessante para os consumidores em Portugal. O Google Pixel 8 deverá chegar finalmente ao nosso país, marcando assim uma nova era no campo dos smartphones e no que podemos comprar.

A somar a Portugal, a Google parece querer apostar em mais alguns mercados, onde pretende reforçar a sua presença. Assim, e a somar a Portugal, fala-se que o Google Pixel 8 possa também começar a ser vendido na Áustria, Suíça e Bélgica.

Smartphone terá mais novidades

Para além desta novidade, o rumor lançado mostra alterações no hardware. Assim, teremos carregamento mais rápido e baterias ligeiramente maiores. O Pixel 8 do Google recebe uma bateria maior de 4.485 mAh em vez da antiga de 4.270 mAh. Já o Pixel 8 Pro recebe uma bateria de 4.950 mAh, acima dos 4.926 mAh do Pixel 7 Pro.

Além disso, espera-se que o Wi-Fi 7 seja já a nova norma para estes smartphones, para assim serem mais rápidos no Wi-Fi. O UWB deverá continuar a ser um exclusivo para o modelo Pro e espera-se uma mudança na forma do smartphone, mas adaptado aos utilizadores.

À parte das mudanças de hardware, que eram até já esperadas, a grande novidade é mesmo a sua possível chegada a Portugal. Estes 2 smartphones devem cativar os utilizadores no nosso país, que há tantos anos esperavam pelas propostas da Google. A presença do Google Pixel 8 irá certamente mexer no mercado e abrir uma nova concorrência.