Qualcomm trabalha com fabricantes para tornar mais simples as atualizações do Android

As atualizações do Android são um dos pontos-chave do sistema da Google. Melhoraram muito nos últimos anos, mas ainda há pontos a rever. Agora, a Qualcomm trabalha em algo que deverá tornar mais fácil para as marcas fornecerem estas atualizações no Android e torná-las mais úteis.

Qualcomm trabalha com fabricantes Android

Chris Patrick, vice-presidente sénior e diretor-geral de dispositivos da Qualcomm, revelou que a empresa trabalha com os fabricantes da Google e do Android para mudar como as atualizações são feitas e como podem melhorar no futuro. Focaram-se na estrutura do código para tornar as atualizações mais fáceis e suaves para todos.

Estas alterações devem ajudar os fabricantes Android a manter os seus dispositivos atualizados com o software mais recente e com mais facilidade. A Qualcomm anunciará algo ainda este ano para tornar este processo ainda melhor e materializar todo o trabalho realizado nestes meses.

Chris Patrick não disse exatamente quando ou onde esta revelação terá lugar, mas esta poderá acontecer já no evento Snapdragon Summit 2024, que se realiza em outubro. Este evento irá provavelmente também revelar o chip Snapdragon 8 Gen 4, que será utilizado em smartphones Android de última geração, como esperado para a série Galaxy S25.

Atualizações do sistema da Google mais simples

No passado, marcas como a Samsung ofereciam apenas algumas atualizações importantes do Android para os seus smartphones de última geração. Este tempo de atualizações para dispositivos de gama média e baixa era ainda mais reduzido. Alguns smartphones chegaram ao ponto de não receber nenhuma atualização importante.

Mas a Samsung começou a melhorar ao passar a oferecer três atualizações importantes. Mais tarde, anunciaram que alguns dispositivos de última geração e alguns de gama média receberiam quatro atualizações principais e cinco anos de atualizações de segurança. Uma melhoria substancial na altura.

No entanto, no ano passado, a Google mudou e garantiu que iria fornecer ao Android e atualizações de segurança para os dispositivos Pixel por sete anos. Isto foi uma grande medida porque nem a Apple promete atualizações durante tanto tempo para iPhones e iPads. Alguns meses depois, a Samsung disse que também iria oferecer sete atualizações importantes.