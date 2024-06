É melhor não instalar! Atualização recente da Microsoft para Windows 11 pode bloquear PC

A Microsoft tem mais um problema em mão. Decidiu interromper a mais recente atualização de segurança do Windows 11 devido a vários problemas que surgem ao iniciar o sistema. Esta situação afeta os portáteis e desktops indiscriminadamente, levando a Microsoft a agir para tentar evitar que a situação ganhe dimensões complicadas.

Atualização do Windows 11 pode bloquear o PC

A atualização que oferece este comportamento nos computadores é a KB5039302. Os utilizadores que atualizaram antes da Microsoft emitir o aviso encontraram situações diferentes, com alguns a reportarem reinicializações constantes do Windows 11 sem que este finalmente completasse o processo, conhecido como bootloop; enquanto outros simplesmente sofreram erros de utilização.

O problema de um computador entrar no bootloop é a perda de controlo sobre o processo de arranque. Além disso, nas situações em que os utilizadores apenas podem usar um computador principal, o problema passa para a área da produtividade por não conseguirem de forma alguma aceder ao conteúdo do computador.

Embora a atualização para esta versão do Windows 11 não seja uma garantia de que o problema irá aparecer, inúmeros utilizadores já o experimentaram. A Microsoft indica que os utilizadores que utilizam máquinas virtuais ou realizam testes de virtualização nos seus computadores são os principais afetados.

Microsoft terá de resolver problema do bootloop

A Microsoft ainda não sabe o motivo deste erro, o que a empresa de Redmond indicou é que investiga o problema para acabar com ele. É claro que a solução ainda pode demorar a chegar porque têm de encontrar o problema específico que causa estes erros e lançar a correção.

Os dados oferecidos pela empresa Redmond mostram que os computadores utilizados em ambientes profissionais são os mais afetados porque é comum a utilização de máquinas virtuais. Mas nem sempre é assim e muitos utilizadores utilizam este tipo de utilitários para testar ferramentas ou simplesmente para ter acesso a determinados programas.

Tendo deixado isto claro, resta-nos agora esperar que a Microsoft lance a sua atualização. Com previsão de chegada nas próximas semanas, será provavelmente uma atualização única. Se o aviso não chegar a tempo, terá provavelmente de utilizar a ferramenta de recuperação do Windows para sair do bootloop.