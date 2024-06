Japão: autoestrada logística automatizada com 500 km para tirar 25.000 camiões das estradas

O Japão é um dos países onde o futuro parece chegar primeiro. Não só o seu estilo de vida, mas também pelas megaconstruções que desenvolve, tornando a ilha num local onde as infraestruturas são pensadas muito fora da caixa. Desta vez, a ideia é desenvolver um sistema de autoestrada logística automatizada, para cobrir 500 quilómetros no país, conseguindo retirar 25.000 camiões das estradas.

Japão quer autoestradas para contentores

O governo japonês planeia ligar as principais cidades com ligações logísticas automatizadas de emissões zero, capazes de transportar milhões de toneladas de mercadorias de forma silenciosa e eficiente, retirando das estradas dezenas de milhares de camiões.

Um painel de peritos do Ministério do Território, Infraestruturas, Transportes e Turismo do Japão propôs o desenvolvimento de ligações logísticas automatizadas para o transporte de mercadorias em faixas intermédias ou através de túneis subterrâneos ao longo das autoestradas.

O grupo de trabalho tem vindo a discutir o novo sistema logístico desde fevereiro. De acordo com um projeto de relatório intercalar divulgado na sexta-feira, o ministério pretende concluir o projeto, com uma rota entre Tóquio e Osaka em mente, já em 2034.

Contexto e necessidade do projeto

O número de entregas de pequenas encomendas duplicou nos últimos 30 anos devido à expansão das compras em linha. Até 2030, estima-se que cerca de 30% das encomendas não serão entregues devido à falta de mão de obra.

Como tal, os peritos estimam que as autoestradas logísticas automatizadas poderiam cobrir a quantidade de carga transportada pelo equivalente a 25.000 camionistas por dia. Seriam utilizadas paletes capazes de transportar até uma tonelada de carga de pequena dimensão, como produtos agrícolas e marítimos e bens de primeira necessidade.

O maior desafio é o custo. De acordo com um inquérito realizado junto de empresas de construção, o custo de construção de um túnel subterrâneo varia entre 7 mil milhões e 80 mil milhões de ienes (entre 40 a 460 mil milhões de euros) por cada 10 quilómetros, pelo que um sistema que ligasse Tóquio a Osaka custaria até 3,7 mil milhões de ienes (cerca de 22 mil milhões de euros).

Quando o Ministério planeou pela primeira vez ligações logísticas acima do solo, em 2000, os custos de construção foram estimados em 25,4 mil milhões de ienes (147 mil milhões de euros) por cada 10 quilómetros.

Financiamento e participação do setor privado

O projeto prevê debates sobre o recurso ao setor privado para financiar o projeto, bem como a criação de uma organização que permita a participação de um vasto leque de empresas.

O projeto não só resolverá a crise logística, como também ajudará a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Gostaríamos de fazer progressos rápidos nas discussões sobre esta questão.

Referiu Tetsuo Saito, Ministro do Território, Infraestruturas, Transportes e Turismo.

A ligação logística automatizada proposta entre Tóquio e Osaka representa uma solução inovadora e necessária para os desafios logísticos do Japão.

A implementação deste projeto não só otimizaria o transporte de mercadorias, como também contribuiria significativamente para a sustentabilidade e a redução das emissões, que são cruciais para um futuro ambientalmente responsável.