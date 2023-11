O HyperOS é a grande aposta da Xiaomi para os próximos anos no campo dos smartphones. Este seu sistema quer substituir a MIUI e assim garantir uma oferta que será ainda melhor, em áreas tão diferentes como a interface ou os serviços. A Xiaomi revelou agora, inadvertidamente, quais os smartphones que vão receber primeiro o HyperOS no mercado internacional.

A Xiaomi quer mudar o panorama do mercado dos smartphones, apostando em novas ofertas que se destacam de toda a concorrência. Ao mesmo tempo, a marca chinesa quer deixar de depender da própria Google no que toca ao Android e às atualizações deste sistema operativo.

É aqui que entra a nova proposta da marca, o HyperOS, que será o novo sistema operativos dos smartphones da marca. Este quer ser uma proposta que irá até mais longe, olhando também para os muitos dispositivos IoT da Xiaomi e para o que estes necessitam no futuro.

Inicialmente preparado para ser lançado e distribuído na China, o HyperOS irá depois chegar aos mercados internacionais. É aqui que a expetativa é grande, tendo a marca apontado para o primeiro trimestre de 2024 o seu lançamento nestes mercados. Agora, veio a saber-se que pode chegar mais cedo a alguns smartphones.

Alojado nos servidores da Xiaomi foram encontradas várias versões do HyperOS, dedicadas ao mercado internacional e aparentemente prontas a serem lançadas. Das suas identificações foi possível perceber que são dedicadas para 5 modelos bem conhecidos.

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 12T

POCO F5

Estes têm sido os modelos que a marca tem apostado nos últimos meses para várias situações, desde os testes com o Android 14 e agora com o HyperOS. É também curioso ver a presença do POCO F5 nesta lista, mostrando a aposta nesta sub-marca da Xiaomi. O estranho é não ver a presença de nenhum elemento da família Redmi.

Ainda sem data para chegar aos mercados, o HyperOS será uma mudança radical no cenário da Xiaomi e dos seus smartphones. Este é um Android, mas muito personalizado e adaptado para o que todos os smartphones da Xiaomi querem oferecer aos utilizadores.