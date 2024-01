Por vezes são os pormenores que fazem toda a diferença e a equipa de programadores da Google que gere o Gmail sabe disso. A prova é que muitas novidades vão chegando constantemente ao Android e uma das mais interessantes foi adicionada agora. Falamos de algo tão simples e importante que deveria estar no Gmail do Android desde o primeiro momento.

Gerir uma conta de email pode não ser simples se os utilizadores receberem muitas mensagens. Naturalmente que estas não são para manter na totalidade, até porque ocupam espaço útil para outra informação e até para armazenamento de ficheiros na conta da Google.

O modo mais simples é, muitos vezes, simplesmente apagar todas as mensagens presentes ou resultantes de um filtro. Essa opção existe na versão Web do Gmail, algo que certamente os utilizadores usam com frequência, nem que seja para eliminar as mensagens do spam ou até o caixote do lixo.

Este recurso não existia no Android ou no iOS, mas a Google resolveu acabar com esta lacuna. Assim, e para quem usa o Gmail no sistema operativo do robô, já tem presente a opção para escolher tudo, ou seja, selecionar todas as mensagens presentes nessa vista.

Para ver esta nova opção, os utilizadores do Gmail do Android, só precisam de selecionar uma das mensagens e a nova opção estará visível. Esta ficará no topo da interface desta app, bastando tocar na caixa de seleção para que todas fiquem selecionadas.

Apesar de ser uma novidade acessível agora, há já algum tempo que se falava desta possibilidade. Ainda não estava implementada, pelo menos globalmente, algo que se sabe agora estar feito e pode assim ser usado recorrentemente.

A Google acaba assim com uma lacuna que deveria estar resolvida há já muitos anos. Esta é uma opção simples, mas que certamente irá simplificar a utilização do Gmail no Android e no iOS. Com um simples toque todas as mensagens ficam selecionadas e prontas a ter o destino que o utilizador deste serviço de email pretende.