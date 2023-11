O Apple Watch é uma das maiores apostas da empresa para conseguir estar presente na área da saúde e da recolha de dados associados. Este relógio é um sucesso no ecossistema Apple, mas esteve prestes a ser alargado. Estava pronto para ser usado no Android, mas esse projeto acabou cancelado, por uma razão especial.

Apple Watch esteve para chegar ao Android

Os smartwatches e outras smartbands são cada vez mais usados. A preocupação dos utilizadores com a saúde e o bem-estar levam a que cada vez mais estes dispositivos tenham acesso a informação sensível e que se torna essencial para as empresas.

Com a Apple a apostar cada vez mais nesta área, é natural que o Apple Watch esteja a ganhar relevo e importância neste ecossistema. A dar ainda mais força a este status, surge agora informação de que este smartwatch esteve preste ser colocado à disposição dos utilizadores Android.

No que a Bloomberg revela, a Apple teve o seu projeto para trazer o seu relógio para o universo Android. Este iria garantir todas as funcionalidades básicas, usando uma app para a ligação com o smartphone e para processar os dados recolhidos no Apple Watch.

Integrar este smartwatch com o smartphone era simples

O mais estranho neste processo, e do que é revelado, é que a Apple decidiu cancelar este seu projeto quando estava pronto. A razão para essa decisão foi a de proteger o iPhone e o receio de não conseguir cativar novos utilizadores para o seu smartphone. Havia ainda a questão da exclusividade.

Caso este processo tivesse avançado, poderia ter um impacto importante para este ecossistema. Caso tivesse acontecido antes da aposta da Google e da Samsung no Wear OS ou da chegada do Pixel Watch, iria certamente controlar o mercado e o que oferecia com o Apple Watch.

Ainda que esta informação surja no meio de muita incerteza, fica claro que se o Apple Watch chegasse ao Android muito iria mudar. O acesso a este smartwatch certamente que ofuscaria muitas das propostas e alargava ainda mais o que esta categoria de dispositivos iriam oferecer no Android.