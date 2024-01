Uma das grandes vantagens do Android é a possibilidade dos utilizadores escolherem de onde querem obter as suas apps. Este controlo é dado de forma aberta, mas a Google parece estar a mudar este cenário. Agora surgem informações de que as atualizações de apps fora da Play Store fazem disparar alertas da Google no Android.

Com o Android 14, a Google introduziu uma nova caixa de diálogo de alerta para os utilizadores. Todos os que descarreguem uma atualização de uma app Google de uma fonte diferente recebem esta notificação com um alerta de perigo.

Este comportamento do Android 14 resulta da possibilidade das lojas de apps reivindiquem a propriedade de uma app. Isso significava que os utilizadores são avisados ​​sobre os riscos de transferir uma atualização de outra fonte. Acreditava-se que estava limitado aos Pixel e a algumas apps Google

Afinal, estes alertas de potenciais problemas surgem agora em smartphones de outras marcas que não os Pixel. Além disso, sabe-se também que surgem em apps que não são as da Google, levando a entender que este passa a ser o comportamento normal no Android 14.

Ainda que seja um alerta (aparentemente) incómodo, a caixa de diálogo surge apenas uma vez. Isto aplica-se mesmo que seja alterada a fonte no futuro, ou a situação seja idêntica. Neste cenário, a caixa de diálogo não aparecerá mais para atualizações futuras, independentemente da fonte usada.

Dada a quantidade de alternativas de terceiros à Play Store, entender a razão deste alerta específico. Ainda mais porque fornece informações suficientes sobre alguns dos riscos envolvidos no sideloading de atualizações de apps de uma fonte diferente da original.

Não está claro se esta mudança está a ser implementada de forma alargada. Assim, o mais lógico que faça parte de uma implementação faseada em alguns países, com mais regiões a receberem a novidade da Google para o Android nas próximas semanas.