Microsoft acaba com suporte para apps Android no Windows 11 e não explica a razão

Com o anúncio do Windows 11 a Microsoft revelou que iria criar o suporte nativo para as apps Android. Esta foi uma novidade muito interessante, mas que agora parece ter chegado ao fim! Este suporte acaba e a Microsoft não explica a razão.

Suporte a apps Android no Windows 11 acaba

O Windows Subsystem for Android é um dos poucos recursos exclusivos do Windows 11 que o diferenciam do Windows 10. Graças ao WSA, os utilizadores podem executar apps Android nos seus computadores como se estivessem no seu smartphone e de forma transparente.

Infelizmente, o Subsistema Windows for Android está a caminho do fim. Num movimento surpreendente, a Microsoft decidiu terminar o suporte ao WSA e deixar de suportar as apps Android. O anúncio foi publicado num documento oficial da empresa.

Quem já instalou a Amazon App Store e algumas das suas apps no Windows 11, pode continuar a usá-los e obter suporte técnico até 5 de março de 2025. No entanto, é com efeito imediato, que deixa de ser possível instalar novas apps e a própria loja.

Microsoft anunciou, mas não justificou

A Microsoft está a encerrar o suporte para o Windows Subsystem for Android (WSA). Como resultado, a Amazon Appstore no Windows e todas as aplicações e jogos dependentes do WSA deixa de ter suporte a partir de 5 de março de 2025. Até lá, o suporte técnico permanecerá disponível para os clientes. Os clientes que instalaram as aplicações Amazon Appstore ou Android antes de 5 de março de 2024 continuarão a ter acesso a essas aplicações até a data da descontinuação de 5 de março de 2025

A Microsoft tem lançado atualizações para o Windows Subsystem for Android quase todos os meses, oferecendo aos utilizadores novos recursos, melhorias e atualizações do Android. Agora, todo esse esforço está a ser descartado, Tal como a empresa fez quando descartou a sua plataforma de realidade virtual, o Windows Mixed Reality, no final de 2023.

A Amazon já publicou uma FAQ a detalhar com mais informações o que acontecerá com as apps Android no Windows 11. A Microsoft apenas publicou esta informação, sem ter fornecido qualquer informação sobre as razões que levaram a empresa a abandonar o Windows Subsystem for Android e esta integração única.