Google quer mudar o controlo do volume no Android 15 e dá-lhe o design Material You

O Android 15 está já a ser desenvolvido a um ritmo elevado e as muitas novidades preparadas estão a surgir de forma constante. Há ainda muito a conhecer e a cada semana que passa surgem mais descobertas. Agora foram reveladas mudanças no controlo do volume do Android 15 com a chegada do design Material You.

Gradualmente temos visto as novidades a surgirem para o Android 15. Este novo sistema da Google promete um número grande de novidades e de melhorias, que vão ser reveladas ao longo dos próximos meses, sempre com alguma dúvida sobre a sua disponibilidade na versão final.

Agora, e dando continuidade ao que está a ser mostrado com a segunda versão de testes do Android 15, surgem mais novidades. Estas estão focadas no controlo e gestão do volume de áudio, algo que há muitas versões que não tinham novidades visíveis.

Com o Android 15 a Google quer, em primeiro lugar, dar uma imagem mais moderna a esta área. Para isso já tem presente o seu código gráfico e a tão bem conhecida linguagem de design Material You, que já se habituámos a ver em muitas das apps da gigante das pesquisas.

Para além desta nova imagem, o novo painel de volume do Android 15 também é dobrável. Tocar no botão próximo ao controle deslizante de volume recolhe ou expande o painel. Sempre que há reprodução de ativa, o painel de volume é recolhido por padrão. Caso contrário, ele abre no seu estado totalmente expandido.

A Google também adicionou algumas animações ao novo painel de volume do Android 15. O texto do nome move-se com o controle deslizante para poder ver o nome do enquanto ajusta o nível de volume. O nível de volume atual também é mostrado no lugar do ícone sempre que se move o controle deslizante.

Estas novidades certamente que vão fazer parte da versão final do Android 15, devendo surgir em breve numa das próximas builds a serem lançadas. É uma alteração que tornará esta gestão e controlo do volume mais atrativa e provavelmente mais simples de usar.