Será simples e rápido transferir dados de um smartphone Android antigo para um novo

Comparado com o iOS, a ferramenta para transferir dados de um smartphone Android para um novo está a anos de distância. Não é um processo simples e que a Google tenta melhorar há alguns anos. Um novo passo parece estar a ser preparado, tornando simples e rápido transferir dados de um smartphone Android antigo para um novo.

Apesar de toda a experiência que a Google tem colocado no Android, o processo de transferência de dados entre smartphones não está otimizado. Melhorou ao longo dos anos, mas há ainda muito espaço para melhoria e para otimização.

Hoje podemos transferir dados usando algumas ligações básicas, ligando assim os 2 smartphones entre si, mas com velocidades básicas e bem lentas. Mesmo os backups online têm este problema e são demorados. Tudo poderá mudar em breve, fruto de uma alteração que a Google está a fazer na sua app dedicada.

<string name="transferring_fragment_usb_and_wifi_transferring_title">Copying using cable and Wi-Fi for fastest speed</string> <string name="transferring_fragment_usb_suggestion_title">Want to speed things up?</string>

As 2 strings encontradas na mais recente versão mostram claramente que a Google está a focar-se na velocidade de transferência. Esta será otimizada e poderá passar a usar tanto a ligação por cabo como a ligação Wi-Fi, para assim acelerar a transferência entre os dispositivos Android.

Além disso, a Google parece estar a trabalhar numa opção para “restaurar a qualquer momento”. Esta deverá permitir migrar dados de um dispositivo antigo após configurar um novo smartphone. Agora só é possível migrar arquivos e fotografias para um smartphone novo durante o processo de configuração inicial e não existe forma de transferir dados posteriormente.

Google's working on a way to speed-up data transfers when setting up a new phone and there is a new "Restore anytime" feature.



Do que se sabe, os dados existentes no novo telefone serão misturados com os que já estão no novo smartphones, garantindo que não haja perda de dados. Só se poderá migrar dados de um dispositivo usado antes para copiar dados. Qualquer configuração alterada no novo equipamento não será substituída pelo dispositivo anterior.

Não existe ainda data para a chegada desta novidade, mas deverá ser muito em breve. Espera-se que a Google continue a apostar nesta área e melhore o que o Android oferece. Esta é certamente uma área onde terá de apostar para se poder comparar ao que a concorrência oferece hoje em dia.