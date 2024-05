Basta pagar um valor extra! Tesla desbloqueia mais quilómetros no Model Y

Quer seja nos Tesla ou em outro qualquer fabricante, um dos maiores problemas dos carros elétricos é a sua autonomia. Com novas tecnologias aplicadas às baterias, espera-se que este fator cresça em breve e exponencialmente. A Tesla parece agora ter uma oferta de quilómetros adicionais no Model Y. O único senão é mesmo que os proprietários têm de pagar um extra à Tesla.

A Tesla fez uma surpresa na versão mais acessível do Model Y. A empresa descontinuou discretamente o seu modelo de tração traseira de curto alcance, substituindo-o por uma versão RWD de longo alcance. Mas há uma reviravolta intrigante: os proprietários do Model Y de curto alcance recentemente construídos podem desbloquear um aumento significativo na quilometragem por um valor adicional.

Parece que a Tesla tem instalado em segredo baterias maiores nesses Model Y de curto alcance há algum tempo. Os carros foram propositadamente limitados por software a uma autonomia de 418 km. Isso está prestes a mudar. Elon Musk revelou tudo, dizendo que os proprietários podem pagar para desbloquear de 64 km a 97 km de alcance extra com uma simples atualização de software.

Claro que esta novidade não será oferecida pela Tesla. A empresa de Elon Musk já habituou os condutores e os proprietários a estas situações e tudo irá depender de um valor adicional. Na mesma publicação que fez no X (ex-Twitter) revelou o valor adicional a ser pago e fica claro que não será pouco. Falamos de 1.400 € (1500 dólares) a 1.900 € (2000 dólares).

The “260 mile” range Model Y’s built over the past several months actually have more range that can be unlocked for $1500 to $2000 (gains 40 to 60 miles of range), depending on which battery cells you have.



Working through regulatory approvals to enable this. pic.twitter.com/6d5Ntekk01