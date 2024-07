Acidente insólito com a Cybertruck deixou a pickup da Tesla de rodas para o ar

A forma como a Tesla desenhou a Cybertruck preparou-a para ser à prova de quase tudo. Aqui estão incluídos muitos dos pontos negativos deste tipo de pickups e de outros tipos de carros. Agora, um novo acidente veio mostrar algo que não tinha sido visto. Um acidente aparatoso com a Cybertruck deixou esta pickup de rodas para o ar.

Acidente insólito com a Cybertruck

Agora que está nas mãos dos primeiros clientes, a Cybertruck tem mostrado como realmente se comporta numa utilização real e diária. Não se tem mostrado o monstro que muitos entendiam que esta pickup se ia tornar, mas também revelou algumas necessidades de melhoria e até pontos menos positivos.

Após a termos visto falhar em alguns pontos básicos associados à utilização fora de estrada, surge um novo caso. Um acidente com a Cybertruck deixou esta proposta da Tesla com as rodas para o ar, algo que não se pensava ser possível, fruto do seu desenho e da forma como é construída.

Pickup da Tesla ficou de rodas para o ar

O acidente aconteceu em Vicksburg, no Mississippi, a 29 de junho. O Vicksburg Daily News partilhou alguns vídeos com o resultado final e as consequências que resultaram. Havia quatro pessoas na Cybertruck durante o acidente e apenas foram registados ferimentos ligeiros.

Os detalhes do acidente não são claros, mas parece que o condutor da Cybertruck falhou a curva. Como se pode ver, a parede de terra à esquerda parece uma rampa perfeita para capotar um veículo. No entanto, neste caso, o ambiente em torno do local do acidente parece ter causado a mudança.

Os veículos Tesla são notoriamente difíceis de virar graças à grande bateria na parte inferior. Esta mantém o centro de gravidade mais baixo do que nos veículos com motor de combustão interna, tornando-a assim mais segura e mais resistente.

Quando acontecem estes acidentes e envolvem carros da Tesla, o piloto automático e as capacidades de condução autónoma da Tesla são frequentemente responsabilizados. Neste caso, no entanto, isso é impossível, porque a Tesla ainda não lançou estas características na Cybertruck.