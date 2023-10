Automóvel On-line: Registo do seu veículo através da Internet

Atualmente são vários os portais digitais que nos permitem realizar as mais diversas funções no que diz respeito a serviços do Estado. Um desses portais é o Automóvel On-line, onde é possível, por exemplo, fazer o registo do seu veículo através da Internet.

Com o Automóvel On-line pode pedir pela Internet vários atos de registo sobre veículos e respetivos reboques e receber na sua residência/sede, sem deslocações, o Certificado de Matrícula/Documento Único

Pedidos e consultar que pode fazer:

Apresentar o pedido on-line de registo da transferência de propriedade de veículo automóvel (por exemplo, registar o novo proprietário na sequência da compra de um veículo novo ou usado) e outros atos de registo sobre veículos e respetivos reboques;

Consultar o estado do pedido depois de efetuado;

Apresentar o pedido da certidão permanente do registo automóvel;

Consultar a certidão permanente do registo automóvel.

O emolumento de registo e os demais encargos são pagos por home banking ou Multibanco, sem deslocações à conservatória. Os interessados no registo são avisados por e-mail e SMS quando o registo seja realizado. Após a realização do registo, o Documento Único Automóvel/Certificado de Matrícula é enviado para a residência ou sede do respetivo titular.

O pedido de registo pode ser apresentado por qualquer pessoa que tenha o certificado digital do Cartão de Cidadão. Também pode ser apresentado por advogados, notários, revendedores e solicitadores detentores de um certificado digital.

Automóvel On-line