Motas: Inspeções periódicas vão arrancar… mas já não será em 2024

O tema das inspeções periódicas de motas não é propriamente novo. Em 2016, o Pplware já dava aqui algumas indicações sobre o tema, mas nada avançou. Depois passou para 2022 e recentemente para 2024... mas afinal ainda não haverá inspeções periódicas de motas no próximo ano.

Inspeções periódicas para motos só em 2025...

As inspeções periódicas obrigatórias para motociclos foram adiadas para 2025. A decisão veio do Conselho de Ministros que aprovou na passada quinta-feira um decreto-lei que adia as inspeções periódicas obrigatórias para motociclos, triciclos e quadriciclos com cilindrada superior a 125 centímetros cúbicos (cm3) para 2025.

Segundo o comunicado do Conselho de Ministros...

Foi aprovado o decreto-lei que prorroga por um ano a produção de efeitos da transposição da diretiva delegada relativa a inspeções técnicas de veículos a motor e seus reboques

Fonte oficial do gabinete do secretário de Estado Adjunto e das Infraestruturas, Frederico Francisco, revelou à Lusa que este diploma "adia por um ano, para 2025, a inspeção periódica obrigatória".

De relembrar que esta foi uma medida aprovada pelo governo de Passos Coelho, em decreto-lei, onde tornava obrigatória a inspeção de motociclos, que incluía triciclos e quadriciclos com cilindrada superior a 250 cc. O decreto-lei foi aprovado há cerca de 10 anos.