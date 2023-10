Com o novo Pixel 8 e Pixel 8 Pro da Google já no mercado, é normal começarem a surgir as opiniões e até algumas experiências. Uma delas pode significar problemas e surgiu agora. Do que é revelado, o reconhecimento facial dos Pixel 8 pode ser simples de ultrapassar, por utilizadores com caras parecidas.

Reconhecimento facial comprometido?

Apesar de ser extremamente útil, o reconhecimento facial nos smartphones sempre foi uma fonte de problema. As provas existem e têm mostrado que caras parecidas, fotografias dos utilizadores e outras técnicas permitem em algumas situações quebrar esta medida de proteção dos utilizadores.

Com a apresentação do Pixel 8, a Google revelou, ainda que discretamente, que este smartphone passou a ter o nível máximo de segurança neste campo. O reconhecimento facial passou a cumprir os mais existentes requisitos de proteção do Android e assim pode ser usada em qualquer app.

A mais recente queixa chegou ao Reddit e dá conta de problemas nesta área de segurança absoluta. Um utilizador descreve uma situação em que o seu irmão conseguiu desbloquear o Pixel 8 com a sua cara, sem que fossem gémeos ou com uma parecença muito próxima.

Google deve tratar do problema do Pixel 8 Pro

Esta situação não acontece de forma esporádica e está presente sempre que a cara do irmão é apresentada ao Pixel 8 Pro, bem como do próprio utilizador. Para confirmar que não é um problema generalizado, repetiram o teste num Pixel 7 Pro, mas sem que o tivessem conseguido desbloquear.

Este é ainda o primeiro relato sobre este potencial problema, mas certamente é preocupante e algo que o Google terá de corrigir imediatamente. Dados que o Pixel 8 Pro usa software o processo de identificação do desbloqueio facial e não hardware dedicado, deverá ser simples encontrar uma forma de corrigir esta situação facilmente.

Até que surja uma correção, o recomendado é que seja usada outra forma de desbloqueio. A impressão digital do utilizador poderá ser igualmente segura e poderá compensar o problema do reconhecimento facial.