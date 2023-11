A chegada de novas apps à Play Store do Android sempre foi um processo que muitos classificam como demasiado simples. Com uma análise quase toda automática, esta tem regras mais permissivas, o que traz problemas de segurança. Isso em breve vai mudar com a Google torna mais rígida a revisão de apps na Play Store e pede mais testes a programadores.

O Google anuncia agora a aplicação de proteções reforçadas para programadores Android que publicam aplicativos na Play Store. Estas mudanças fazem parte dos esforços mais alargados da Google para manter as apps inseguras e de baixa qualidade fora da sua loja de apps e dos dispositivos dos utilizadores.

A empresa revelou ainda que exigirá que novos programadores Android com contas pessoais testem as suas apps com um mínimo de 20 pessoas por pelo menos 2 semanas antes da sua publicação. Além disso, prevê aumentar o seu investimento nos processos de revisão de apps, trazendo assim uma possível lentidão na aprovação de um pequeno número de apps à medida que as mudanças forem implementadas.

Segundo a Google, os programadores que usam as suas ferramentas de teste têm, em média, 3 vezes mais instalações de apps e o foco dos utilizadores. Provavelmente desenvolvem apps de maior qualidade. Agora, o teste de apps deixa de ser uma opção para os programadores com contas Play Console recém-criadas e passa a ser obrigatórias.

A Google também prevê investir mais no seu processo de revisão de apps, que, curiosamente, é há muito considerado menos rigoroso do que o da Apple. Tem mais dependência da automação do que da revisão humana. Afirma que as suas equipas de revisão começarão a dedicar mais tempo a avaliar novas apps para garantir a conformidade com as políticas.

Também anunciou algumas outras atualizações, incluindo a capacidade dos programadores escolherem o prazo para cumprir aos requisitos de verificação mais rígidos associados à publicação na Google Play. Quem não escolher um prazo antes de 29 de fevereiro de 2024 terá o seu prazo definido compulsivamente.

Estas novas medidas pretendem criar uma loja de apps mais segura e mais robusta para o Android. A Play Store fica assim reforçada e recebe uma ajuda importante para conseguir apps melhores e com mais garantias.