Com o iOS 17 lançado e a receber correções para os problemas detetados, esperava-se que o passo seguinte fosse o início do desenvolvimento da próxima versões. Estamos ainda longe de ver as primeiras versões do iOS 18, mas agora surgiu a informação de que esta versão foi atrasada para corrgir bugs e problemas. Há mais sistemas operativos afetados por este atraso.

A informação não foi confirmada pela Apple, mas está a ser avançado que os trabalhos de desenvolvimento do iOS 18, macOS 15, watchOS 11 e tvOS 18 foram adiados. É o conhecido Mark Gurman que avança este dado importante.

Do que revela Mark Gurman, este atraso no desenvolvimento foi necessário porque a equipa de software da Apple foi encarregada de solucionar bugs no software da geração atual dos sistemas para o iPhones, iPads, wearables, TVs e Macs.

Os funcionários da gigante de Cupertino foram instruídos a colocar em pausa os trabalhos mas futuras versões e os engenheiros tiveram que se concentrar novamente na correção das falhas atuais e no aumento do desempenho do software.

Craig Federighi, vice-presidente sénior e chefe de software da Apple, tem trabalhado nos últimos anos para garantir que os bugs de software sejam resolvidos. Isto significa que alguns produtos futuros precisarão de ser adiados. Fontes que conversaram com Mark Gurman disseram que a equipa de engenharia de software comandada por Federighi encontrou muitos bugs esquecidos durante os testes internos.

A pausa durará apenas alguns dias e as expectativas são de que a Apple estará de volta ao caminho certo com o desenvolvimento até o final desta semana. No mês passado, as primeiras versões M1 do iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15 foram concluídas, mas o desenvolvimento foi interrompido.

A versão iOS 17.4 é esperada para março como a grande atualização final para as versões atuais. Com este passo, importante, a Apple garante a qualidade do seu software e elimina de vez algumas falhas e problemas que comprometem a estabilidade e a qualidade dos seus sistemas operativos.