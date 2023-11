Suíça cancela incentivos fiscais para compra de carros elétricos

Os incentivos fiscais são uma das medidas mais comuns para alavancar as vendas de carros elétricos. Numa medida controversa, a Suíça decidiu tributar estes carros da mesma forma que faz para os a gasolina, afirmando que já não são necessárias isenções fiscais especiais.

O Conselho Federal Suíço anunciou esta decisão, afirmando que suspende a isenção de impostos de importação de 4% do país. Esta decisão entra já em vigor no dia 1 de janeiro de 2024. Embora a isenção esteja em vigor na Suíça desde 1997, o governo agora diz que "não é mais necessária" devido às altas taxas de adoção de carros elétricos no país.

O Conselho Federal considera que a isenção de impostos como incentivo já não é necessária, dado o forte aumento da participação dos veículos elétricos no total das importações de automóveis e a convergência de preços

A medida espera corrigir défices nas receitas fiscais, segundo o comunicado, e garantir financiamento para transportes públicos e autoestradas. Espera-se que a remoção da isenção traga uma receita fiscal adicional de 2 mil milhões de francos suíços (2 mil milhões de euros) para 3 mil milhões de francos anuais.

As importações anuais de carros elétricos para a Suíça cresceram seis vezes entre 2018 e 2022, atingindo 45.000 unidades no ano passado. Os carros elétricos definidos representam já 23% de todas as importações de automóveis.

Os importadores de automóveis suíços não gostaram desta decisão, afirmando que foi "um dia negro para a mobilidade elétrica na Suíça". Peter Gruenenfelder, chefe da associação de importadores de automóveis Auto-Suisse, disse que as novas medidas "contrastam fortemente com as metas de redução de CO2 para veículos novos estabelecidas pelo mesmo governo".

A União Europeia quer as emissões dos automóveis em 55% relativamente aos níveis de 2021 até 2030 e a zero até 2035. Para compensar o preço inicial mais elevado dos carros elétricos, 21 dos 27 estados-membros da UE oferecem incentivos fiscais na compra de um carro elétrico.

Vinte países também oferecem dinheiro para apoiar na compra, além de outras vantagens como estacionamento e direito de circular em corredores bus. Entretanto, a Alemanha está a reduzir os subsídios aos carros elétricos, à medida que cada vez mais pessoas os compram, afirmando que o programa de subsídios já não se encontra a um nível sustentável.