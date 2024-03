Epic Games volta a ganhar à Apple! Conta de programador da empresa foi restaurada

Apesar de nunca terem ficado sanados, os problemas entre a Apple e a Epic Games parecem ter ganho um novo fôlego nos últimos dias. Com a entrada em vigor da DMA e DSA, a criadora do iPhone resolveu banir a conta de programador da criadora de jogos. Agora tudo parece resolvido e a Epic Games terá recuperado a sua conta de programador, abrindo a porta a criar a sua loja de apps alternativa à da Apple.

Epic recuperou a conta de programador

Há vários anos que a Apple e a Epic lutam nos tribunais. Em processos sucessivos, ambas tentam provar a sua razão e assim garantir, ou não, o acesso a novas condições para a venda de produtos na loja de apps do iOS. Tudo poderia mudar com a chegada da DMA e da DSA da União Europeia e as suas novas regras.

Nesse momento a Apple aproveitou para bloquear a conta de programador da Epic, fechado a porta a qualquer novidade. Foi alegado que a empresa não era de confiança e que como tal não poderia estar no ecossistema da Apple. A Comissão Europeia entrou em campo de imediato e começou a avaliar esta situação, procurando resolver o que se pudesse estar a passar.

Apple resolveu inverter esta sua decisão

Curiosamente, e sem qualquer intervenção conhecida, a Apple resolveu reverter a sua decisão e restaurar a conta de programador da Epic Games. Foi a própria criadora do Fortnite que revelou a novidade e a mudança numa publicação feita no seu blog oficial.

A empresa revelou que a Apple informou e comprometeu-se com a Comissão Europeia que irá reestabelecer a conta de programador da Epic. Assume que isso envia um forte sinal aos programadores de que a Comissão Europeia agirá rapidamente para fazer cumprir a Lei dos Mercados Digitais e responsabilizar as empresas que violem estas regras.

Comissão Eurpeia atenta a estas situações

O CEO da Epic Games, Tim Sweeney, revelou numa publicação no X que esta medida foi uma grande vitória para o Estado de direito europeu. Esta é também uma vitória da Comissão Europeia e para a liberdade dos programadores em todo o mundo de se manifestarem.

Com esta mudança, tudo volta ao programa original para a criação de mais uma proposta da Epic Games para o iOS e para o iPhone. A empresa prevê lançar a sua loja de apps no iOS ainda durante 204 e assim abrir a porta ao regresso do Fortnite e outras propostas para o ecossistema da Apple, pelo menos na Europa.