Apple acaba de apresentar o novo iPhone 15! Conheça as novidades…

Ao contrário de outros eventos da Apple, onde várias e impactantes novidades eram apresentadas, o novo iPhone 15 foi apresentado com algumas melhorias e com o destaque que o equipamento da Apple mantém o valor, ao contrário de outros smartphones. Mas afinal quais as novidades?

Tal como seria de esperar, o novo iPhone 15 segue a linha do iPhone 14, com algumas melhorias ao nível das câmaras, ao nível do material de construção e também passa a estar diferente em diferentes cores.

É verdade que o novo modelo do iPhone 15 traz algumas novidades ao nível do hardware, mas as grandes melhorias surgem ao nível do software.

O novo smartphone da Apple vem equipado com o todo poderoso SoC A16 (que já equipa o iPhone 14 Pro) que garante melhor performance e também melhor qualidade ao nível dos gráficos. Ao nível da autonomia, a Apple refere que o seu novo smartphone tem bateria para todo o dia.

No que diz respeito às câmaras, o novo iPhone 15 vem com sensor de 48 Mpx. A Apple referiu também que os smartphones servem para fazer telefonemas e, nesse sentido, houve também melhorias ao nível da qualidade som que passa a ter machine learning para eliminar possíveis ruídos.

Como era de esperar, a interface de carregamento é USB-C

Em Resumo...

