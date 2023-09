Apple traz o iPhone mais leve de sempre! Conheça o iPhone 15 Pro e Pro Max

Depois de conhecermos o iPhone 15, a Apple quis mostrar algo ainda mais avançado. É aqui que entra o iPhone 15 Pro e o 15 Pro Max. Estes usam novos materiais e são o iPhone mais leve de sempre, graças à utilização de titânio.

Desde sempre que a Apple deu mais aos seus modelos Pro e Pro Max. Estes assumem tudo o que o modelo base oferece e adiciona ainda mais, para se destacar. Os grandes destaque destes novos modelos é mesmo a chegada do titânio como material base da sua construção. Assim, o iPhone 15 Pro é mais leve e, ao mesmo tempo, mais resistente.

A somar a isso a Apple traz para estes modelos um SoC ainda mais potente. Falamos do A17 Pro, o primeiro da marca a usar a técnica de fabrico de 3nm. Assim, há mais poder de processamento para a IA e para todas as funcionalidades únicas.

Outra mudança que a Apple deu ao Pro está no botão de silenciar o iPhone. Este pode manter a sua funcionalidade normal, mas pode também ser alterado para ter outras funcionalidades.

Claro que a porta USB está presente, mas no caso do Pro tem velocidades de transferência ainda maiores. Ao suportar USB 3, consegue assim oferecer aos utilizadores 10gbps, ou seja, 20x mais rápido que o USB2.

Presente em dois tamanhos de ecrã, os utilizadores podem assim escolher que modelo é mais adaptado para as suas necessidades. Assim, temos o iPhone 15 Pro com 6,1 polegadas e o iPhone 15 Pro Max com 6,7 polegadas. Ambos os ecrãs são Retina XDR com ProMotion e suportam always on display e o novo modo StandBy no iOS 17.

Em termos de fotografia, estes modelos são também sempre um passo mais à frente. Assim, temos uma câmara principal de 48MP, que capta todos os detalhes e os pormenores de cada imagem.

Temos ainda uma câmara telephoto de 3x no Pro e 5x no Pro Max. Por fim, temos uma câmara ultra wide de 12MP.

O novo iPhone 15 Pro e Pro Max podem ser encomendados a partir de 15 de setembro, ficando disponível a 22 de setembro. Os preços começam nos 1249 € no caso do iPhone 15 Pro e 1499 € no caso do iPhone 15 Pro Max.