Poderá estar para muito breve o lançamento do anel inteligente da Apple

A moda dos vestíveis que se dedicam a "monitorizar" os sinais vitais dos utilizadores está cada vez mais forte. Várias empresas estão já há alguns anos no mercado e agora, segundo fortes rumores, a Apple parece querer também o seu dedo, para meter o anel inteligente!

Apple procura dedos disponíveis para lançar o seu anel

Os rumores voltaram a disparar, com novas informações saídas, ao que tudo indica, da cadeia de fornecedores. Apesar de ser de forma lacónica, é dito que o "Apple Ring" chegará mais cedo ou mais tarde.

A provocação da Samsung sobre o Galaxy Ring durante o seu evento Unpacked em janeiro ajudará a expandir consideravelmente o mercado de anéis inteligentes. No entanto, um relatório afirma que a Apple não está muito longe de apresentar o seu próprio.

De acordo com uma fonte da indústria que falou à ETNews na terça-feira, a Apple está muito perto de lançar o suposto vestível. Tem havido um grande jogo de patentes por parte da Apple e Samsunh, apesar da marca sul-coreana estar já num nível substancialmente mais avançado.

A Apple tem lançado consistentemente patentes relacionadas com anéis inteligentes durante vários anos, pelo que o desenvolvimento avançado para comercialização parece estar iminente.

Disse o informador à reportagem. Aparentemente, a Apple também está a considerar uma data de lançamento para o dispositivo, embora não seja proposto o quão próximo do lançamento o anel poderá estar.

A ser verdade, a empresa de Cupertino está a entrar num mercado de crescimento potencialmente rápido. A Business Research Insight afirma que o mercado global de anéis inteligentes pode crescer de 20 milhões de dólares em 2023 para quase 200 milhões de dólares em 2031, aumentando dez vezes o tamanho em 8 anos.

Como parte do crescimento do mercado, pensa-se que o ecossistema de componentes necessários para este tipo de hardware, incluindo biossensores para monitorizar a saúde do utilizador, será revitalizado. Com um interesse na área da saúde, os anéis inteligentes são um ponto de interesse para a Apple na ajuda ao bem-estar.

A corrida às patentes dos anéis

E será que a Apple quer mesmo este segmento? Bom, a ETNews não tem um grande historial no que diz respeito à previsão de futuros produtos da Apple, mas tem um papel proeminente na fábrica de rumores da Apple. No entanto, não há outros rumores credíveis ou fugas de informação sobre o suposto anel inteligente que seria de esperar de um produto da Apple que está prestes a chegar, colocando em dúvida um lançamento "iminente".

Dito isto, o rumor tem razão de ser no que diz respeito ao número de patentes registadas pela Apple sobre o dispositivo.

Ao cobrir as patentes da Apple, o relatório menciona uma de novembro que utiliza um anel inteligente e comunicação sem fios de curto alcance para permitir aos utilizadores controlar smartphones e outros dispositivos. Como parte dessa patente, a Apple sugeriu a utilização de uma banda externa no anel, que poderia ser utilizada para fornecer controlos tácteis adicionais ou rotação.

Só em 2023, várias notícias foram publicadas sobre patentes de anéis inteligentes que usam o dispositivo para controlar outros, completos com entrada sensível à pressão, o possível controlo do Apple Vision Pro e até mesmo um que pode detetar quando um utilizador estala os dedos.

Registo de patentes não quer dizer produto final

Sim, a verdade é que a Apple registou muitas patentes relativas a um anel inteligente ao longo dos anos, incluindo uma de 2015 que apresenta o dispositivo como tendo um pequeno ecrã táctil, acelerómetros e um giroscópio para introdução de gestos e monitorização do ritmo cardíaco, entre outras características. A ideia de um anel inteligente da Apple remonta a um passado ainda mais longínquo, incluindo rumores de 2007 e uma digressão de fornecedores da Apple em 2013.

O relatório de terça-feira pode não ser necessariamente preciso sobre o momento de um anel inteligente. Mas, dada a extensa história da Apple pesquisando o que o acessório vestível poderia potencialmente fazer, a Apple certamente teve muito tempo para pensar sobre isso.