Deixamos hoje dicas para usar a porta USB-C do novo iPhone 15 para um variado leque de funcionalidades. Porta nova, cabos velhos é que não! A Apple deixou bem claro que os utilizadores devem usar cabos USB-C certificados. Inclusive deixou uma dica: não usar cabos Android no iPhone 15. Não é que todos os smartphones Android usem cabos fracos. Mas há muitos que usam. O resultado pode ser este, um cabo totalmente derretido e uma porta USB-C danificada de um iPhone 15 Pro Max.

USB-C: Quando o barato sai caro

Antes de a União Europeia obrigar a Apple a substituir a sua porta e ficha Lightning pela porta e conector USB-C, falou-se muito sobre o motivo pelo qual o iPhone não tinha USB-C até ao lançamento do iPhone 15. Dizia-se que a Apple preferia retirar royalties do seu programa Made for iPhone (MFi) para acessórios Lightning do que facilitar a vida de todos adotando a porta para a qual a maioria das pessoas já tinha cabos.

Depois, assistimos também a alguma indignação com a ideia de a Apple poder vir a exigir cabos USB-C com certificação MFi para a série iPhone 15. De tal forma que até alguns comissários da UE ficaram preocupados. No entanto, isso nunca aconteceu e pode carregar o seu iPhone 15 com os cabos USB-C existentes. Mas isso não significa necessariamente que o deva fazer.

Como está prestes a ver, o proprietário de um iPhone 15 Pro Max descobriu que a porta USB-C derreteu um cabo USB-C genérico, tornando o cabo inoperável. Esta deve ser uma lição para todos. Se a caixa traz um cabo, é esse que devemos usar. No limite termos outros com a mesma qualidade e garantia de segurança.

O redditor NoisilyMarvellous publicou uma imagem que mostra os danos. Estamos a olhar para um iPhone 15 Pro Max com o que resta de um cabo de carregamento USB-C totalmente derretido.

O utilizador conta a história:

Eu sabia que o iPhone 15 Pro Max aquece, mas com um mês de utilização o meu ficou tão quente enquanto carregava durante a noite que deixou literalmente uma queimadura no meu dedo. Quando tirei o carregador, tinha derretido parte do plástico, deixado marcas de queimadura no corpo e colado a parte metálica da porta USB-C no telemóvel. Como é que posso remover isto? Além disso, isto é um problema do telemóvel, do cabo de carregamento ou da ficha? Tenho o Carregamento otimizado ativado. Não tenho AppleCare, isto é algo que a Apple possa resolver?

Como se pode ver, o utilizador não especificou qual a configuração de carregamento em que se baseou. Contudo, nos comentários há mais informação relevante.

Num comentário (de entre os mais de 2 mil ao momento deste artigo), o Redditor revela que tinha um adaptador de viagem e um cabo USB-C da Amazon. É um cabo "genérico" da Amazon, disse o utilizador num outro comentário.

A pessoa também revelou nos outros comentários que não estava a fazer nada com o iPhone 15 Pro Max no momento do incidente. O dispositivo estava a carregar durante a noite, enquanto o utilizador dormia!

Mais à frente, o utilizador disse que se tratava de um cabo de carregamento longo para maior comodidade.

É mesmo um cabo que faz com que o telemóvel sobreaqueça? Presumi que fosse o iPhone, o cabo não conduz apenas a energia fornecida pela ficha ou puxada pelo telemóvel?

Questionou o proprietário do iPhone.

Muitas pessoas que responderam ao post, que se tornou viral no Reddit, especularam que a culpa era do cabo de carregamento. Alguns criticaram NoisilyMarvellous por ter usado um cabo USB-C genérico barato para carregar o telemóvel.

Numa atualização posterior, o Redditor disse que conseguiu retirar a ficha derretida da porta USB-C. Mas "todo o interior está negro e, o mais importante, já não carrega com um carregador de cabo". Portanto, muito possivelmente danificou a porta USB-C do iPhone 15.

A boa notícia é que falamos de iPhone 15 Pro Max, como qualquer iPhone lançado desde o iPhone X, suporta carregamento sem fio. A má notícia é que a reparação vai ser dispendiosa. Bem mais cara do que um cabo USB-C dos bons.

