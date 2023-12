Mesmo com toda a atenção e as novidades da Google, o Android Auto não está imune a problemas e a algumas situações anormais. Estas tendem a demorar a serem resolvidas, mas a gigante das pesquisas trata de todas. Uma nova situação surge agora, centrada nos smartphones da Xiaomi, havendo até já uma solução da Google, que nem todos podem aproveitar.

Não tem sido simples a utilização do Android Auto nas últimas semanas. A Google tem revelado novidades e melhorias, mas ainda assim alguns problemas insistem em manter-se ativos. Alguns fabricantes tentam abandonar os ecrãs táteis e colocam em causa a segurança desta solução da Google ou a da Apple.

A somar a isso está a ser reportado um problema com a ligação do Android Auto aos smartphones da Xiaomi. Os equipamentos da marca chinesa parecem no centro de uma longa lista de relatos de problemas, que impedem a utilização desta solução nos carros dos utilizadores.

Do que é reportado, a situação anómala acontece quando os equipamentos da Xiaomi estão ligados sem fios a qualquer unidade dos automóveis. A ligação parece estar instável e acaba por se perder entre o smartphone e o carro. Esta parece revelar-se quando a ligação do telefone ao operador perde o sinal ou perde a qualidade.

Ainda que seja um problema incomodo, a causa foi encontrada e a solução para o mesmo já existe. A Google já comunicou aos utilizadores dos smartphones Xiaomi como podem tratar da situação. Do que foi publicado, bastará fazer a atualização para o Android 14 para que este comportamento desapareça.

O mais complicado agora mesmo e que nem todos os smartphones da Xiaomi vão ter acesso a esta nova versão do sistema da Google. Ainda assim, mesmo os que vão ter acesso ainda não conseguem atualizar para o Android 14 ou vão receber o HarmonyOS.

Esta é mais uma situação que deixa o Android Auto com problemas junto dos utilizadores. Desta vez está limitado aos utilizadores dos smartphones Xiaomi, mas ainda assim impossibilita a sua utilização de forma completa, obrigando a ter o Android 14, algo que a Google ainda não tem acessível a todos.