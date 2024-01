A quase totalidade dos fabricantes que usam o Android tendem a colocar apps não solicitadas e bloatware nos seus smartphones. Estas não são pedidas pelos utilizadores e nem sempre simples de remover, consumindo recursos. Isso pode em breve mudar com o Android 14 e uma funcionalidade escondida. Infelizmente, esta não vai ser acessível a todos.

Android 14 quer combater o bloatware

É grande a quantidade de apps que os fabricantes colocam nas suas personalizações do Android. Estas repetem o que o sistema já oferece e são desnecessárias em muitos casos. Estas são, inevitavelmente, bloatware e que dificilmente os utilizadores conseguem remover dos seus smartphones e que caso consigam, retornam depois.

A somar a estarem ali presentes, estas apps consomem recursos permanentemente e sem qualquer necessidade. Seria esperado que a Google ou os fabricantes permitissem remover estas propostas, algo que, na verdade, não acontece, pelo menos de uma forma simples e rápida.

Apps deixam de consumir recursos

Uma novidade vem agora abrir um novo caminho, ainda que tenha uma condicionante muito importante. Uma funcionalidade menos conhecida do Android 14 permite colocar em pausa a utilização do bloatware, que assim não terá nenhum impacto para o equipamento e para o utilizador.

Do que é descrito, irá reduzir o uso de memória e bateria de apps pré-instaladas. O Android 14 irá verificar as partições do sistema no primeiro arranque. Se uma nova app com a chamada "atividade de inicialização exportada" - uma app que pode ser lançada por um ícone no ecrã inicial - for detetado durante nessa verificação, a app será colocada num estado "PARADO" até que ser aberta pelo utilizador.

Infelizmente não é para todos os smartphones

A notícia menos boa neste caso é que a ativação desta funcionalidade não depende da Google ou do utilizador. Está nas mãos do fabricante ter esta opção presente e a funcionar nas suas versões do Android. Também podem ativar a funcionalidade, mas adicionar apps pré-carregadas a uma lista de permissões para poderem consumir recursos do sistema sem serem lançados primeiro.

Este é um passo importante, ainda mais se a Google o tornar esta funcionalidade uma base nas próximas versões do Android. Finalmente o bloatware poderá ser removido ou, pelo menos, colocado em pausa, de forma permanente.