Dica: Descubra a forma mais simples e rápida de partilhar as redes Wi-Fi no Android

O acesso à Internet é uma necessidade diária e o Android sabe lidar com esse requisito de forma única. Mais que as aplicações e as configurações, este sistema da Google permite que algumas das funcionalidades sejam simples de usar. Hoje mostramos a forma mais simples de partilhar as redes Wi-Fi no Android.

As ferramentas da Google para ajudar utilizadores

O Wi-Fi é há muito tempo a forma preferida para o acesso à Internet. A simplicidade de utilização e a independência de qualquer estrutura física garante a mobilidade e a facilidade para a ligação à Internet e a tudo o que esta oferece a todos os utilizadores, seja em dispositivos móveis ou num computador.

A Google resolveu trabalhar esta vertente e dar aos utilizadores do Android uma ferramenta simples de partilhar as configurações destas redes Wi-Fi. Assim, e qualquer um, pode usar esta forma simples e rápida de ajudar a ligar às redes sem fios.

A forma mais simples de partilhar uma rede Wi-Fi

Para isso os utilizadores do Android devem aceder às Definições e procurar aqui dentro a opção Rede e Internet, que está no topo da lista de acessos. A seguir, e ainda dentro desta nova área, devem escolher a opção Internet, que mostrará logo a que rede o smartphone está ligado.

Na área seguinte que é mostrada, os utilizadores vão ver todas as redes Wi-Fi que está acessíveis, independentemente de estarem ou não configurada. Para partilhar uma dessas redes, o utilizar terá de carregar na roda dentada apresentada depois do seu nome.

Rapidamente podem fazer a ligação num smartphone

Ao fazer isso, será transportado para a descrição da ligação e terá, no topo, o acesso à opção Partilhar. Isso mostrará um código QR que poderá ser lido por qualquer outro dispositivo e assim configurar a rede Wi-Fi que se quer partilhar. Há ainda uma apresentação do nome da rede e da password usada para ligar.

Como é fácil ver, esta é uma forma rápida e extremamente simples de partilhar a ligação a qualquer rede Wi-Fi. Ajuda assim os utilizadores a ajudarem os seus contactos e a darem-lhes o acesso à Internet que precisam e querem.