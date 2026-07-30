Google revela as primeiras imagens oficiais do Pixel 11 Pro
A apenas algumas semanas do lançamento oficial, a Google decidiu revelar as primeiras imagens oficiais do Pixel 11 Pro. Através de um breve vídeo, a empresa revelou a silhueta e o design da parte traseira do seu próximo smartphone. Embora seja apenas uma antevisão, a imagem não deixa muito à imaginação.
Primeiras imagens oficiais do Pixel 11 Pro
Tal como no primeiro teaser divulgado há alguns dias, a característica mais marcante do Pixel 11 Pro é a introdução de uma esfera multicolorida exclusiva no interior do módulo da câmara. Esta funcionalidade chama-se Pixel Glow e a sua função ainda não está totalmente clara. A Google ainda não explicou o propósito do Pixel Glow no Pixel 11 Pro e noutros modelos.
No entanto, a principal especulação é que será utilizado como indicador visual para notificações. Se for esse o caso, a empresa irá juntar-se ao grupo de empresas que experimentam características como a interface Glyph da Nothing. No seu novo teaser, a Google convida o público a migrar para os telemóveis Pixel.
O vídeo apresenta a mudança como uma evolução natural, considerando que a maioria das pessoas já utiliza outros produtos da Google, como o Gmail, a Agenda, os Documentos e o Gemini, diretamente dos seus telemóveis. O design do Pixel 11 Pro será praticamente idêntico ao do modelo atual, com exceção da adição do Pixel Glow.
Espera-se também que o módulo da câmara seja inteiramente feito de vidro, abandonando o acabamento metálico visto nas gerações anteriores em torno do flash. Relativamente às suas especificações técnicas, um leak anterior revelou que o Pixel 11 Pro estará equipado com um chip Tensor G6 e com 12 ou 16 GB de RAM. O ecrã permanecerá com 6,3 polegadas, enquanto a câmara principal e a lente teleobjetiva receberão melhorias.
O Pixel 11 Pro fará parte de uma linha que, mais uma vez, será composta por quatro modelos. Os outros três serão o Pixel 11 padrão, o Pixel 11 Pro XL e a variante Pro Fold. Todos irão tirar partido das capacidades do Android 17 e incluir funcionalidades integradas de IA com tecnologia Gemini. A Google eliminaria as versões com 128 GB de armazenamento de todos os dispositivos da nova linha.
Esta seria uma forma implícita de aumentar os preços, começando nos 256 GB. No entanto, alguns modelos específicos também teriam aumentos de preço explícitos, com um preço sugerido de até 100€ a mais em comparação com o Pixel 10. O Pixel 11 Pro e os seus irmãos serão apresentados no dia 12 de agosto num novo evento Made by Google .
Se viesse com Snapdragon de topo era uma excelente escolha. Ainda assim nada se compra ao S26 da Samsung