Google revela as primeiras imagens oficiais do Pixel 11 Pro

A apenas algumas semanas do lançamento oficial, a Google decidiu revelar as primeiras imagens oficiais do Pixel 11 Pro. Através de um breve vídeo, a empresa revelou a silhueta e o design da parte traseira do seu próximo smartphone. Embora seja apenas uma antevisão, a imagem não deixa muito à imaginação.

Primeiras imagens oficiais do Pixel 11 Pro

Tal como no primeiro teaser divulgado há alguns dias, a característica mais marcante do Pixel 11 Pro é a introdução de uma esfera multicolorida exclusiva no interior do módulo da câmara. Esta funcionalidade chama-se Pixel Glow e a sua função ainda não está totalmente clara. A Google ainda não explicou o propósito do Pixel Glow no Pixel 11 Pro e noutros modelos.

No entanto, a principal especulação é que será utilizado como indicador visual para notificações. Se for esse o caso, a empresa irá juntar-se ao grupo de empresas que experimentam características como a interface Glyph da Nothing. No seu novo teaser, a Google convida o público a migrar para os telemóveis Pixel.

O vídeo apresenta a mudança como uma evolução natural, considerando que a maioria das pessoas já utiliza outros produtos da Google, como o Gmail, a Agenda, os Documentos e o Gemini, diretamente dos seus telemóveis. O design do Pixel 11 Pro será praticamente idêntico ao do modelo atual, com exceção da adição do Pixel Glow.