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As motas podem furar as filas de trânsito? Saiba o que diz a lei!

· Motores/Energia 28 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Rui says:
    30 de Julho de 2026 às 08:27

    Se o trânsito está parado, não vejo problema nenhum em a malta das motos aproveitar, eu sempre que posso facilito.

    Responder
    • Luis says:
      30 de Julho de 2026 às 10:36

      Sim, e quando quero passar ao lado de uma tampa, ainda dentro da minha faixa, tenho que ter atenção aos espertinhos das motos? E se um dia um se espeta na minha traseira porque eu me desviei da tampa?

      Responder
  2. ARTIC says:
    30 de Julho de 2026 às 08:28

    Não vamos confundir o código da estrada com o código na estrada.

    Responder
  3. Hugo says:
    30 de Julho de 2026 às 08:31

    Gostava de saber se existe pelo menos UMA pessoa com carta que tenha dúvidas acerca deste assunto 😀

    Responder
  4. OraBolas says:
    30 de Julho de 2026 às 08:39

    no IC19 já vi a polícia a fazer o mesmo, portanto …

    Responder
  5. Feliz100você says:
    30 de Julho de 2026 às 08:43

    Sim, todos compram uma mota para ficar a trás de um carro, que chachada

    Responder
  6. PGomes says:
    30 de Julho de 2026 às 08:47

    Nunca vi ninguém a apanhar multa por fazer isto.
    É óbvio que a policia não quer saber desta regra, ao ponto de eles fazerem a mesma infração, mesmo quando não estão em marcha de urgência.

    Responder
    • Zé Fonseca A. says:
      30 de Julho de 2026 às 09:31

      Eu ja vi, e na berma então é todos os dias, principalmente a entrar e sair de Lisboa

      Responder
    • PoPeY says:
      30 de Julho de 2026 às 09:47

      Ainda durante a Concentração de faro, estava a GNR visivelmente escondida na reta da Guia à espera dos motards que circulassem pela berma.

      Na minha opinião é tudo uma questão de bom senso.

      Responder
  7. PeterOak says:
    30 de Julho de 2026 às 08:58

    Se fosse para esperar na fila, tinha vindo de carro.

    Responder
  8. Andre says:
    30 de Julho de 2026 às 09:28

    O problema sao estes novos condutores de bolinhas de sabao nas duas rodas, que ate com uma fila a movimentar-se ultrapassam pela direita como se nada fosse!
    Mota ultrapassagem sempre pela esquerda, e desde que nao se pise a linha continua ou descontinua nao e nenhuma infração!
    e um vazio da lei, por isso pode ser feito! e nao podemos ser multados! agora, andar a furar filas e pisar as linhas isso ja vai ao descrimento das autoridades, apesar de em Guimaraes e Braga a PSP ja passou algo! ( se nao estou em erro )

    Responder
  9. Nome says:
    30 de Julho de 2026 às 09:31

    Eu não tenho problema nenhum com o filtering, e até facilito se puder, desde que seja feito em e com segurança. Infelizmente, volta e meia, lá aparece um ou outro gringo a fazê-lo a alta velocidade.

    No UK é legal e deve ser muito residual acidentes resultantes disso, se de todo. E, no caso de existirem, provavelmente nem tem que ver com a manobra em si.

    Responder
  10. GAMBITO says:
    30 de Julho de 2026 às 09:32

    Aqui no Porto, quem atravessa a arrabida sabe que as motos em hora de ponta até andam a buzinar e com 4 piscas ligados para passar à frente no transito, um comportamento importado dos imigrantes.

    Responder
  11. FS says:
    30 de Julho de 2026 às 09:34

    Lei é lei mas é compreensível ver motas a furar as filas de trânsito quando estas estão paradas mas, como em tudo, é preciso bom senso. Não é fazer como alguns que mais parece que estão numa corrida
    A nova medida aplicada em Espanha parece-me correta

    Responder
  12. Luís+Rosa says:
    30 de Julho de 2026 às 09:37

    Passar entre os carros em segurança facilita a vida dos motociclistas e também desanuvia o trânsito; de outra forma serviria para o aumentar.

    Responder
  13. B@rão Vermelho says:
    30 de Julho de 2026 às 09:44

    Eu sempre que tenho de ir a Lisboa, vou de mota, e passo entre as filas, mas eu encaro isso como um favor e não como um direito, e sempre em velocidade baixa, e sei que infelizmente há muitos outros motociclistas que acham que é um direito e circulam a velocidade excessiva, eu por vezes fico atrás de um carro para deixar outros motociclistas que veem atras de mim com mais “presa”, faço por civismo mas não concordo com essas praticas de velocidade excessiva entre filas.

    Responder
  14. Maçä mais que Podre says:
    30 de Julho de 2026 às 09:46

    a única coisa que sei é que estáno código de estrada,ultrapassar é pela esquerda…. Não é preciso dizer mais nada.

    Quem facilita não se queixe depois

    Responder
  15. says:
    30 de Julho de 2026 às 09:57

    Não é legal mas é uma prática aceitavél. Tanto é que até chegou a ser aprovada por unanimidade no parlamento em 2024 uma proposta de lei para legalizar isto, que infelimente nunca virou lei porque entretanto mandaram o governo abaixo e o assunto ficou esquecido.

    Responder
  16. Rui says:
    30 de Julho de 2026 às 09:57

    Quando se quer criar um problema arranja-se motivos para o fazer. Por isso, o que chateia as motas passarem quando os carros estão parados? Inveja só pode, coisa muito feira. As motas são um ótimo veiculo de deslocação, ocupam menos espaço, são ágeis, consumos baixos (depende), estacionamento muito fácil etc. Se as motas são para estar paradas em filas então não vale a pena para quem se quer deslocar dessa forma. Porque razão até o INEM e policia tem motas? Pela facilidade em passar nos congestionamentos, espaço para estacionar. Qual o perigo de passar entre os carros parados se a velocidade das motas for baixa? Se todos formos mais amigáveis e mais facilitadores a vida torna-se muito mais agradável, acreditem. As leis são cegas e não olham por vezes à verdadeira razão da sua existência.

    Responder
    • Realista says:
      30 de Julho de 2026 às 10:28

      Ninguém se chateia nem ninguém tem inveja. Não inventes
      > “Qual o perigo de passar entre os carros parados se a velocidade das motas for baixa”
      O problema está exatamente na atitude me**osa que muitos motards têm e na velocidade excessiva com que o fazem.

      Responder
  17. Manuel Almeida says:
    30 de Julho de 2026 às 10:11

    Tenho a certeza de que não há nenhum motociclista português que não saiba que essa manobra não é permitida pelo código, mas também não há nenhum motociclista que não tenha consciência do perigo que representa ficar parado numa autoestrada atrás de um carro, por isso que impere o bom senso de forma que os automobilistas facilitem a manobra e os que motociclistas tenham paciência quando isso não acontece.
    Mas é estranho que de repente esta notícia comece a ser recorrente e quando isso acontece, geralmente é mau sinal para os motociclistas…

    Responder
  18. SSilva says:
    30 de Julho de 2026 às 10:11

    Esse espectador, em vez de dar o exemplo de Espanha, devia ter dado o exemplo da França, que desde janeiro de 2025 permite legalmente furar filas em autoestradas quando o trânsito está parado ou circula a velocidade reduzida. Essa manobra tem de ser feita com precaução, com um limite de 50 km/h (ou 30 km/h se uma das filas estiver totalmente parada). Se praticamente todos os condutores de mota já fazem isto, porque não legalizar também cá? Ao menos os condutores de carros já estariam a contar com essa manobra, em vez de pensarem ‘olha este espertinho com a mania’.

    Responder
  19. Yuri bezmenov - primeira fase says:
    30 de Julho de 2026 às 10:12

    Podem, devem e fazem-no. E?

    Responder
  20. Realista says:
    30 de Julho de 2026 às 10:21

    O hábito já é tão grande que há muitos motards que acham ter o direito divino de fazer o mesmo nas filas das portagens, para passarem à frente dos automóveis.

    Responder
  21. Ricardo Correia says:
    30 de Julho de 2026 às 10:36

    Tanto uso mota como carro diariamente nas deslocações casa-trabalho-casa.
    Vejo inúmeros motociclistas a furar entre carros, em pleno andamento, nem engarrafamento existe. Então a malta que vais com as mochilas verdes/amarelas, são autênticos terroristas contra a segurança rodoviária.

    Honestamente, em situações de transito parado, tudo flui muito melhor quando se facilita a vida aos motociclistas e se permite a passagem. No fundo acaba por ajudar também os restantes condutores porque não se forma mais trânsito. Faço-o diariamente, se me facilitarem perfeito, quando não facilitam, ou quando não tenho espaço para o fazer em segurança ou quando interfere com os restantes carros, opto por me manter na fila normalmente.

    Responder
  22. Morty says:
    30 de Julho de 2026 às 10:46

    A multa e apanharem um carro a mudar de faixa e irem ao chão.

    Responder

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