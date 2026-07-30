Telemóveis proibidos até ao 9.º ano: Governo alarga restrições nas escolas

O Governo vai alargar a proibição do uso de smartphones nas escolas aos alunos do 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade. A medida será aprovada em Conselho de Ministros através de uma alteração ao Estatuto do Aluno e entra em fase de adaptação já no próximo ano letivo.

Proibição de telemóveis: Escolas terão um período de adaptação

Segundo anunciou o ministro da Educação, Fernando Alexandre, os estabelecimentos de ensino terão o primeiro período do ano letivo 2026/2027 para implementar as novas regras. A aplicação obrigatória da medida está prevista para 1 de janeiro de 2027.

Até agora, a proibição abrangia apenas os alunos do 1.º ao 6.º ano. Com esta alteração, passa a incluir todo o ensino básico, do 1.º ao 9.º ano.

Continuam, no entanto, a existir exceções para situações devidamente justificadas, como problemas de saúde ou outras necessidades específicas previstas na legislação.

No último ano letivo, cerca de 52% das escolas com 3.º ciclo já proibiam o uso de smartphones, enquanto 82% aplicavam algum tipo de limitação à utilização destes equipamentos durante o período escolar.