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Telemóveis proibidos até ao 9.º ano: Governo alarga restrições nas escolas

· Internet 7 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Joao says:
    30 de Julho de 2026 às 09:20

    Telemoveis ou smartphones? Eu quero o meu filho sempre contactavel. Comprei lhe um apple watch com celular para isso onde pode telefonar apenas os pais e temos acesso ao gps dele sempre. Acho a melhor solucao

    Responder
  2. GAMBITO says:
    30 de Julho de 2026 às 09:36

    No entanto autorizam os alunos a sair as portas da escola e podem usar o telemóvel sentados do lado de fora da vedação… Verifiquem agrupamentos como de Oliveira de Azemeis, os alunos não podem correr no pátio, não podem jogar à bola, nem fazer outras actividades normais, tudo em nome de que não corram riscos de acionar o seguro. Antes desta lei, até instalaram wifi e promoviam o telemóvel como quase obrigatório para eles ficarem quietinhos sentados.

    Responder

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