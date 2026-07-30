Telemóveis proibidos até ao 9.º ano: Governo alarga restrições nas escolas
O Governo vai alargar a proibição do uso de smartphones nas escolas aos alunos do 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade. A medida será aprovada em Conselho de Ministros através de uma alteração ao Estatuto do Aluno e entra em fase de adaptação já no próximo ano letivo.
Proibição de telemóveis: Escolas terão um período de adaptação
Segundo anunciou o ministro da Educação, Fernando Alexandre, os estabelecimentos de ensino terão o primeiro período do ano letivo 2026/2027 para implementar as novas regras. A aplicação obrigatória da medida está prevista para 1 de janeiro de 2027.
Até agora, a proibição abrangia apenas os alunos do 1.º ao 6.º ano. Com esta alteração, passa a incluir todo o ensino básico, do 1.º ao 9.º ano.
Continuam, no entanto, a existir exceções para situações devidamente justificadas, como problemas de saúde ou outras necessidades específicas previstas na legislação.
No último ano letivo, cerca de 52% das escolas com 3.º ciclo já proibiam o uso de smartphones, enquanto 82% aplicavam algum tipo de limitação à utilização destes equipamentos durante o período escolar.
Telemoveis ou smartphones? Eu quero o meu filho sempre contactavel. Comprei lhe um apple watch com celular para isso onde pode telefonar apenas os pais e temos acesso ao gps dele sempre. Acho a melhor solucao
Não te preocupes, a seguir são jammers..
Essa dos filhos contactaveis é o pior exemplo de bad parenting dos tempos modernos
bad parenting? no meu tempo sem telemóvel os meus pais obrigavam-me a ter o meu pombo de correio sempre na mochila.
Assim se cria a geração mais fofinha e mimada de sempre.
Pais que não conseguem preparar os filhos (por eles próprios serem uns despreparados) e não têm confiança neles é assim
No entanto autorizam os alunos a sair as portas da escola e podem usar o telemóvel sentados do lado de fora da vedação… Verifiquem agrupamentos como de Oliveira de Azemeis, os alunos não podem correr no pátio, não podem jogar à bola, nem fazer outras actividades normais, tudo em nome de que não corram riscos de acionar o seguro. Antes desta lei, até instalaram wifi e promoviam o telemóvel como quase obrigatório para eles ficarem quietinhos sentados.
Inventas cada estória…