O Waze tem novidades que todos vão querer explorar muito em breve

O Waze está finalmente a preparar-se para lançar uma série de funcionalidades anunciadas em 2024. Estas eram esperadas há muito tempo e podem agora começar a ser exploradas. Mais uma vez, será uma melhoria de segurança para quem circula nas estradas e precisa da ajuda desta solução da Google.

Muitas novidads do Waze a caminho

A paciência dos utilizadores do Waze está a ser severamente testada. Em março de 2024, a empresa prometeu uma grande atualização, mas só apareceu esporadicamente a um pequeno grupo de utilizadores. No entanto, um novo e-mail do Waze enviado a alguns deles afirma que o lançamento destas novas funcionalidades está iminente.

As novas funcionalidades incluem alertas para lombas e curvas acentuadas, permitindo antecipar melhor a sua travagem. Será também notificado quando se aproximar de uma portagem para evitar surpresas desagradáveis ​​e ter tempo para preparar o seu bilhete e forma de pagamento (ou pedir ao seu copiloto).

Ainda mais importante para a segurança, a aplicação inclui agora alertas para veículos de emergência parados ou em assistência a uma ocorrência na estrada. Esta funcionalidade está especificamente listada como já disponível em França, nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Novamente, o objetivo é antecipar ao máximo as situações, reduzindo a velocidade antes mesmo de avistar os veículos em questão. Todos estes alertas são, obviamente, baseados em dados em tempo real.

Mais segurança para quem anda na estrada

Outra funcionalidade importante desta atualização diz respeito à gestão da velocidade. A aplicação envia agora alertas quando o limite de velocidade diminui ao longo do seu trajeto. Esta informação valiosa pode ajudá-lo a evitar multas de radares de velocidade bem posicionados.

Na cidade, o Waze está também a melhorar a navegação em rotundas. A interface irá agora apresentar instruções claras sobre a gama específica a escolher e o ponto de saída exato. Isto será útil para quem precisa de relembrar as regras de trânsito.

Por fim, a aplicação dará maior destaque às suas rotas favoritas, além de monitorizar opções mais rápidas em caso de congestionamento. Estas novas funcionalidades deverão ser disponibilizadas nos próximos dias e semanas para os utilizadores que ainda não tiveram oportunidade de as experimentar.