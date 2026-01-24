53% não confiaria num médico que utilizasse IA para dar um diagnóstico

Ainda que o Sistema Nacional de Saúde (SNS) já integre ferramentas de Inteligência Artificial (IA) na triagem, o debate ético permanece vivo. Além disso, apesar das vantagens, a resistência popular permanece. Neste cenário de novidade, perguntámos aos nossos leitores se confiariam num médico que utilizasse IA para dar um diagnóstico. Eis os resultados!

Confiaria num médico que utilizasse IA para dar um diagnóstico?

Fechada a questão, analisam-se os resultados das 1593 respostas dadas pelos leitores do Pplware. Destes, 848 (53%) revelam que não confiariam num médico que utilizasse IA para dar um diagnóstico.

Por sua vez, os restantes 745 (47%) responderam que confiariam num médico que utilizasse IA para dar um diagnóstico, num cenário em que a entrada da tecnologia nos consultórios médicos já não é uma promessa de ficção científica, mas uma realidade regulamentada, aliás, pelo novo EU AI Act, que em 2025 definiu padrões rigorosos de segurança e transparência para estas ferramentas.

