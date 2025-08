Samsung Wallet já está disponível em Portugal: faça pagamentos e guarde cartões de embarque

Disponível em Portugal, a partir de agora, a Samsung Wallet oferece uma solução integrada para pagamentos, e acesso a bilhetes de eventos, cartões de fidelização e cupões, cartões de embarque, e à sua viatura. Além disso, ainda permite gerir as suas passwords!

A partir de agora, a Samsung Wallet disponibiliza uma solução integrada que promete transformar a forma como os portugueses:

Fazem pagamentos (Samsung Pay);

Utilizam bilhetes de eventos;

Dispõem dos seus cartões de fidelização e cupões;

Viajam com os seus cartões de embarque;

Acedem à sua viatura;

Gerem as suas passwords (Samsung pass).

Estes dados estão disponíveis com um simples deslizar para cima (swipe-up) no ecrã do smartphone Galaxy, sob a proteção KNOX.

Parcerias Samsung Wallet

Para que a disponibilização seja possível, a Samsung Wallet conta com parceiros nacionais e internacionais: desde os principais bancos como a Caixa Geral de Depósitos, Millennium bcp, Santander, ActivoBank e Cetelem, que permitem a utilização dos seus cartões bancários, até marcas relevantes como Visa e Mastercard, que garantem pagamentos simples, rápidos e seguros.

Das parcerias que a Samsung Wallet assegura, destaque para as seguintes:

Empresas como a TAP Air Portugal , que brevemente passará a disponibilizar a Samsung Pay como método de pagamento na plataforma online da companhia aérea, permite desde já a integração dos cartões de embarque e do programa Miles&Go na Samsung Wallet.

, que brevemente passará a disponibilizar a Samsung Pay como método de pagamento na plataforma online da companhia aérea, permite desde já a integração dos cartões de embarque e do programa Miles&Go na Samsung Wallet. A MEO Blueticket permitirá igualmente a compra online com Samsung Pay e ainda a adição de bilhetes diretamente à carteira digital, facilitando o acesso a eventos.

permitirá igualmente a compra online com Samsung Pay e ainda a adição de bilhetes diretamente à carteira digital, facilitando o acesso a eventos. O Sporting Clube de Portugal junta-se a este ecossistema inicial de parceiros com a integração dos bilhetes de época e cartão de sócio, possibilitando aos seus adeptos não só pagamentos online, como o acesso aos jogos no Estádio e Pavilhão de forma mais simples e prática. O Sporting Clube de Portugal torna se uma referência global para a Samsung Electronics, por ser o primeiro clube do mundo a integrar a entrada no estádio com a Samsung Wallet.

junta-se a este ecossistema inicial de parceiros com a integração dos bilhetes de época e cartão de sócio, possibilitando aos seus adeptos não só pagamentos online, como o acesso aos jogos no Estádio e Pavilhão de forma mais simples e prática. As colaborações com a Altice Pay, Easypay e Paybyrd irão permitir pagamentos online a todos os seus clientes que pretendam ativar a Samsung Pay como forma de pagamento nas suas plataformas.

A Samsung Wallet utiliza a plataforma de segurança Samsung Knox para garantir que toda a informação do utilizador está armazenada no equipamento de forma segura e inacessível a terceiros, fazendo uso de encriptação ponto a ponto e verificação biométrica para as suas transações.

Até ao final ano, estas funções vão estar disponíveis nos Samsung Galaxy Watch, expandindo esta conveniência para os wearables.

Como utilizar a Samsung Wallet

Para utilizar a Samsung Wallet, num smartphone Galaxy, é necessário instalar a aplicação Wallet.

Para adicionar o primeiro cartão ou documento, deve selecionar a categoria que pretende, na página inicial da aplicação. Depois, sempre que quiser adicionar-lhe outro cartão ou documento, basta clicar no "+", no canto superior direito, e seguir as indicações, fornecendo os dados que forem sendo solicitados.

Para utilizar a Samsung Wallet, pode aceder à aplicação diretamente ou, de forma mais rápida, deslizar para cima (swipe-up) no ecrã do smartphone Galaxy, seja bloqueado ou desbloqueado.