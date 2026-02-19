O WhatsApp prepara uma nova funcionalidade de segurança. Esta permitirá aos utilizadores proteger as suas contas com uma password, adicionando uma camada extra de segurança ao login e reduzindo o risco de acesso não autorizado. É mais um passo para proteger os utilizadores.

O WhatsApp vai ter ainda mais segurança

Do que foi revelado, o WhatsApp trabalha numa nova funcionalidade que permitirá aos utilizadores proteger as suas contas com uma palavra-passe adicional. Esta medida reforça a segurança do processo de login. Atualmente, esta funcionalidade ainda se encontra em desenvolvimento e não está disponível, embora a sua existência já seja conhecida.

Até ao momento, a plataforma pertencente à Meta disponibiliza ferramentas como a verificação em dois passos, que obriga à inserção de um segundo código após o registo do número de telefone. Além disso, a aplicação tem trabalhado recentemente em métodos de recuperação por e-mail para facilitar o acesso quando o utilizador não consegue receber o código por SMS.

Em todo o caso, a nova medida vai um passo mais além, uma vez que o WhatsApp planeia incorporar uma password alfanumérica que o utilizador poderá configurar nas opções da aplicação. Esta palavra-passe deve ter entre 6 e 20 caracteres e incluir pelo menos uma letra e um número. O sistema indicará também se a combinação escolhida é suficientemente segura.

Nova password no login fará toda a diferença

De notar que esta será uma funcionalidade opcional, pelo menos inicialmente, permitindo a cada utilizador decidir se pretende ativar esta camada adicional de proteção. A nova ferramenta foi concebida para fortalecer os processos de registo e login. Assim, após introduzir o código de verificação de seis dígitos, o utilizador necessitará de adicionar a sua palavra-passe, caso já a tenha registado.

Se também tiver a verificação em dois passos ativada, o procedimento será ainda mais robusto: primeiro, será pedido que introduza o código de autenticação de dois fatores e, em seguida, a nova pasword. Assim, mesmo que um atacante intercetasse o SMS e contornasse a verificação em dois passos, ainda precisaria da chave pessoal definida pelo utilizador.

Com esta medida, o WhatsApp procura reduzir ainda mais o risco de roubo de contas, uma das principais preocupações nos serviços de mensagens. Por enquanto, o recurso ainda está em desenvolvimento. Assim que os testes estiverem concluídos, será disponibilizado gradualmente a todos os utilizadores na versão estável.