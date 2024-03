E se o Renault 5 E-Tech fosse transformado num elegante cabriolet?

Calma, apesar de a ideia ser boa, a imagem é apenas uma criação digital. Recentemente, o Pplware esteve na apresentação, em Paris, do icónico Renault 5 E-Tech. A proposta apresentada mistura a evolução tecnológica com laivos do passado, da graciosidade que o R5 tinha no passado. Claro, há sempre quem tenha ido ainda mais além e imaginado com poderia parecer este R5, mas em formato cabriolet!

Renault 5 E-Tech cabriolet... será que vendia?

O original, o "palpável", mostra-nos uma abordagem "emotiva". A Renault adotou um estilo "retrofuturista", com cores vivas, faróis com um visual atrevido, luzes traseiras verticais, acabamentos coloridos no teto, entre outros.

Essencialmente, segundo a Renault, a ideia passou por entregar um R5 renovado, com os detalhes que as pessoas já conhecem, a par das exigências do século XXI e da transição elétrica.

O visual é duplicado por uma moldura retro para o painel de instrumentos digital e o ecrã tátil central, enquanto a bateria de 40 kWh e a variante de 52 kWh pesam 1.350 kg e 1.450 kg, respetivamente. Existem nada menos do que três versões de motores - 70, 90 e 110 kW (95, 120 e 150 cv) para acompanhar as duas versões da bateria, e a autonomia máxima WLTP é de 400 km.

O carregamento é feito a 11 kW (AC) ou até 100 kW em estações DC, o que significa que o pequeno carro francês não vai ficar muito tempo lá para reabastecer os seus eletrões. Estes são alguns dos elementos básicos, mas muitos outros pequenos pormenores podem torná-lo fantástico, como a invulgar suspensão independente traseira multi-link, o carregamento bidirecional, a bomba de calor ou o grande logótipo "5" no capot, que é também um indicador do contador da bateria.

O melhor de tudo é que a Renault tem como objetivo um preço de base de cerca de 25 mil euros!

Naturalmente, alguns poderão dizer que não há muito mais que se possa acrescentar ou subtrair para o tornar quase perfeito. Mas, como é óbvio, o reino imaginativo dos criadores de conteúdos digitais para automóveis não concorda.

O artista virtual, conhecido como Theottle nas redes sociais, recorreu recentemente à computação gráfica para cortar e dividir o novo Renault 5 num carro de verão - um R5 Convertible.

Francamente, não é de todo uma má ideia, especialmente se o fabricante de automóveis quiser atrair um público mais jovem.

Apesar de ser uma excelente ideia, pelo menos no digital, ainda não passa disso mesmo, um rascunho. Fica a sugestão, quem sabe se o descapotável não terá um público alvo radical, que procura um carro ainda mais eletrizante.