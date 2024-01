Europa lançou apenas três foguetões em 2023, o número mais baixo desde 2009

2023 foi o ano com o maior número de lançamentos espaciais da história, mas a Europa contribuiu apenas com três. A reforma do Ariane 5, os atrasos do Ariane 6 e os problemas com o foguetão Vega contribuíram para um ano péssimo da Agência Espacial Europeia, que vê em 2024 uma oportunidade para dar a volta à situação.

Crise dos foguetões da Agência Espacial Europeia

Em 2023, a Agência Espacial Europeia despediu-se do foguetão Ariane 5 com o lançamento da JUICE, nave que orbitará uma das luas de Júpiter a partir de 2034.

Esta foi uma das duas missões mais importantes para a Europa no ano passado, juntamente com o lançamento do telescópio Euclid. No entanto, este telescópio espacial voou a bordo de um Falcon 9 da empresa americana SpaceX.

Os atrasos no novo foguetão europeu Ariane 6 e o veto russo forçaram a Comissão Europeia e a ESA a contratar o Falcon 9 para missões-chave. O foguetão da SpaceX vai lançar quatro satélites do sistema de navegação Galileo em dois lançamentos previstos para abril e julho de 2024.

O Ariane 5 voou pela última vez em 2023 para lançar um satélite militar francês. Entretanto, o foguetão Vega (destinado a cargas úteis mais pequenas) lançou uma missão partilhada que não conseguiu lançar dois satélites.

O último voo do foguetão Vega estava previsto para o primeiro semestre de 2024, com o satélite de observação Sentinel 2C da União Europeia a bordo, mas a perda de dois tanques que foram erradamente lançados adiou o lançamento para setembro. Para piorar a situação, o seu substituto, o foguetão Vega C, não pôde voar durante todo o ano devido a uma falha no seu último lançamento que provocou a perda dos satélites de observação Pléiades-Neo 5 e 6.

Com apenas três lançamentos orbitais, 2023 foi o ano mais lento para os lançamentos europeus desde 2009:

2023: 3 lançamentos

2022: 6 lançamentos

2021: 15 lançamentos

2020: 10 lançamentos

2019: 9 lançamentos

2018: 11 lançamentos

2017: 11 lançamentos

2016: 11 lançamentos

2015: 9 lançamentos

2014: 11 lançamentos

2013: 7 lançamentos

2012: 5 lançamentos

2011: 6 lançamentos

2010: 4 lançamentos

2009: 3 lançamentos

2008: 2 lançamentos

A ESA publicou um vídeo sobre os progressos que espera fazer com os seus foguetões este ano, incluindo a estreia do poderoso Ariane 6 em julho e o regresso do Vega-C à rampa de lançamento em novembro. Estão programados dois voos de foguetões para 2024, mais o voo final do Vega em setembro.

Será também um ano emocionante em termos de missões espaciais, com o lançamento da nave Einstein (uma colaboração com a Academia Chinesa de Ciências) e da missão de defesa planetária HERA.

