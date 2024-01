Locais dos Radares de Velocidade: Não comece 2024 com multas…

Tal como aconteceu em anos anteriores, em 2024 as ações de fiscalização por parte das autoridades policiais vão manter-se. Recentemente a PSP publicou os locais onde vão estar os radares de velocidade.

Como é habitual, PSP partilhou a lista de locais por distrito onde vão estar os radares de velocidade móveis. Esta ação preventiva poderá ser útil, contudo lembrem-se que este planeamento é meramente indicativo, pelo que poderá haver alterações. Veja a lista e locais dos radares da PSP para janeiro de 2024.

Locais onde vão estar os radares de velocidade em 2024

AÇORES

10/jan — 07h45 — Av. Natália Correia, freguesia S. Pedro, Ponta Delgada 11/jan — 07h45 — Eixo Sul, freguesia S. José, Ponta Delgada 12/jan — 15h45 — Eixo Sul/Norte, freguesia Rabo Peixe, Ribeira Grande 13/jan — 08h00 — ER, freguesia da Fonte Bastardo, Angra do Heroísmo 13/jan — 15h45 — Eixo Norte, Ribeirinha, Ribeira Grande 17/jan — 14h00 — ER 1, freguesia da Praia do Almoxarife, Horta 20/jan — 17h00 — ER 1, freguesia da Candelária, Madalena do Pico 22/jan — 08h00 — Estrada 25 de Abril, freguesia de Santa Cruz, Angra do Heroísmo 26/jan — 07h00 — ER 1, freguesia da Castelo Branco, Horta 27/jan — 17h00 — ER 1, freguesia das Bandeiras, Madalena do Pico

AVEIRO

12/jan — 08h00 — Av. Europa, Aveiro 16/jan — 08h00 — Av. da Universidade, Aveiro 17/jan — 09h30 — Av. Fernão de Magalhães, Furadouro, Ovar 18/jan — 14h00 — Av. da Universidade, Aveiro 19/jan — 09h00 — Av. 32, Espinho 24/jan — 08h00 — Av. Europa, Aveiro 26/jan — 08h00 — Av. Europa, Aveiro 31/jan — 09h30 — Rua das Águas, S. João da Madeira

BRAGA

06/jan — 10h00 — Av. Frei Bartolomeu dos Mártires, Braga 09/jan — 15h00 — Av. António Macedo, Braga 10/jan — 14h30 — Variante EN 14, Vila Nova de Famalicão 11/jan — 08h00 — Circular de Barcelos, Barcelos 12/jan — 08h30 — Circular Urbana de Guimarães, Guimarães 18/jan — 14h00 — Circular de Barcelos, Barcelos

BRAGANÇA

10/jan — 08h00 — Av. das Comunidades Europeias, Mirandela 17/jan — 08h00 — Av. Olímpio Guedes de Andrade, Mirandela 27/jan — 08h00 — EN 15, Bragança

CASTELO BRANCO

14/jan — 09h00 — Alameda Pêro da Covilhã, Covilhã 21/jan — 09h00 — Alameda Europa, Covilhã 27/jan — 09h00 — Chão de St. André, Castelo Branco 29/jan — 09h00 — Av. Cidade Rio de Janeiro, Covilhã

COIMBRA

10/jan — 09h00 — Av. Doutor Mário Soares, Figueira da Foz 10/jan — 09h30 — IC 2 Banhos Secos (Sul/Norte), Coimbra 20/jan — 09h00 — Av. Doutor Francisco Sá Carneiro, Figueira da Foz 20/jan — 09h30 — Av. Fernando Namora, Coimbra 26/jan — 09h00 — Av. Doutor Mário Soares, Figueira da Foz 31/jan — 09h30 — EN 341, Coimbra

ÉVORA

10/jan — 10h00 — EN 18 ao Gil, Estremoz 13/jan — 14h30 — CM 1094 Estrada do Bairro de Almeirim, Évora 19/jan — 09h30 — ER 114-A Estrada de Arraiolos, Évora 19/jan — 15h00 — Av. Rainha Santa Isabel, Estremoz 24/jan — 09h30 — EN 114 Av. Túlio Espanca, Évora 26/jan — 15h00 — EN 18 ao Gil, Estremoz

LEIRIA

09/jan — 14h00 — Av. Monsenhor Bastos, Peniche 11/jan — 09h00 — Av. da Comunidade Europeia, Leiria 12/jan — 09h00 — Estrada da Garcia, Marinha Grande 26/jan — 21h00 — Rua General Amílcar Mota, Caldas da Rainha

LISBOA

09/jan — 14h00 — IC 19, Cacém 11/jan — 09h00 — Av. da Marginal, Cascais 16/jan — 14h00 — IP 7 (Norte/Sul), Lisboa 16/jan/22 — 08h00 — Estrada dos Salgados, Amadora 17/jan — 08h30 — Av. da República (Poente/Nascente), Oeiras 17/jan — 13h30 — EN 249-3 (Norte/Sul), Porto Salvo 19/jan — 09h00 — Av. Capitães de Abril, Mem Martins 19/jan — 10h00 — Av. Infante D. Henrique, Lisboa 22/jan — 09h00 — Av. Nicolau Breyner, Loures 22/jan — 14h00 — Rua Almirante Gago Coutinho, Ramada 30/jan — 14h00 — IC 2, Santa Iria de Azóia

MADEIRA

05/jan — 09h00 — ER 116, Levada dos Ilhéus, Funchal 12/jan — 08h00 — Rua Eng. Santo Costa, Machico 12/jan — 16h00 — ER 116, Levada dos Ilhéus, Funchal 18/jan — 17h00 — Saída/entrada do Túnel da Cruz, Faial, Santana 18/jan — 08h00 — VR 1 (Oeste/Este) Quinta Grande, Câmara de Lobos 20/jan — 17h00 — VR 1 (Este/Oeste), Câmara de Lobos

PORTALEGRE

10/jan — 15h30 — Av. da Extremadura Espanhola, Portalegre 13/jan — 15h30 — EN 246, Portalegre 17/jan — 17h00 — Av. de Badajoz, Elvas 24/jan — 17h00 — Av. Europa, Elvas 31/jan — 09h00 — EN 4, Elvas

PORTO

09/jan — 16h00 — Av. Montevideu, 47, Porto 10/jan — 08h00 — Av. do Marechal Gomes da Costa, 1317, Porto 12/jan — 08h00 — Est. Circunvalação, 15074, Matosinhos 13/jan — 13h00 — Rua Heróis Ultramar, Vilar Andorinho, Vila Nova de Gaia 18/jan — 08h00 — Av. D. Joao II, Oliveira Douro 19/jan — 13h00 — Av. D. João II, 317, Vila Nova de Gaia 24/jan — 08h00 — R. da Marginal, 205, Ermesinde 26/jan — 13h00 — Via Eng. Edgar Cardoso (Sul/Norte), Vila Nova de Gaia 30/jan — 16h00 — Av. Mar, Vila do Conde

SANTARÉM

11/jan — 08h00 — Circular Urbana (Norte/Sul), Santarém 12/jan — 08h00 — EN 110, Carvalhos de Figueiredo, Tomar 13/jan — 08h00 — Av. Bombeiros Voluntários, Ourém 17/jan — 08h00 — Rua Eng. Ferreira Mesquita, Entroncamento 18/jan — 08h00 — Av. Dr. Santana Maia, Abrantes 30/jan — 08h30 — Av. 25 de Abril, Cartaxo

SETÚBAL

09/jan — 08h30 — EN 10, Setúbal 12/jan — 09h30 — EN 378, Seixal 16/jan — 08h30 — Av. Escola dos Fuzileiros Navais, Barreiro 23/jan — 10h00 — Av. Arsenal do Alfeite (Almada/Corroios)

VIANA DO CASTELO

12/jan — 20h30 — Av. General Gaspar de Castro, Viana do Castelo 18/jan — 09h30 — Av. General Gaspar de Castro, Viana do Castelo 22/jan — 20h30 — Av. do Meio, Areosa, Viana do Castelo 30/jan — 09h30 — Av. 25 de Abril, Viana do Castelo

VILA REAL

09/jan — 09h00 — Rua Rainha D. Mafalda, Chaves 13/jan — 08h00 — Rua Vasco Sameiro, Vila Real 20/jan — 09h00 — Rua D. António de Medeiros, Chaves 25/jan — 14h00 — Av. da Europa, Vila Real 31/jan — 14h00 — Av. Doutor Mário Soares, Chaves

VISEU

12/jan — 08h00 — Av. Prof. Reinaldo Cardoso, Viseu 14/jan — 10h00 — Rua Visconde de Arneirós, Lamego 17/jan — 08h00 — Estrada de Nelas, Viseu 19/jan — 14h00 — Av. D. Egas Moniz, Lamego 25/jan — 21h00 — Av. D. Egas Moniz, Lamego 27/jan — 08h00 — Av. da Europa, Viseu