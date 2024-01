Venda de elétricos e híbridos no Brasil vai crescer 60% em 2024, diz grupo

Não parece haver já muitas dúvidas de que os carros elétricos vão estar em destaque ao longo dos próximos anos, sendo que um dos objetivos da indústria é que estes veículos se tornem cada vez mais acessíveis para compra por parte dos consumidores. Nesse sentido, um grupo industrial brasileiro disse recentemente que a venda de carros elétricos e híbridos no Brasil vai crescer 60% neste ano de 2024.

Brasil: elétricos e híbridos podem vender mais 60% este ano

De acordo com as informações avançadas pela agência Reuters, a venda de veículos totalmente elétricos e híbridos no Brasil deve sofrer um aumento na ordem dos 60% neste ano de 2024, em comparação com as vendas conseguidas em 2023. As previsões foram feitas pelo grupo industrial local ABVE nesta sexta-feira (5).

Segundo as previsões do grupo ABVE, no Brasil as vendas de carros elétricos e híbridos vão registar valores acima de 150 mil carros em 2024. As estimativas acontecem depois das vendas destes automóveis terem aumentado 91% no passado ano de 2023, para um total de 93.927 veículos.

Tal como referido no seu site oficial, o grupo ABVE "tem o objetivo de incentivar o desenvolvimento e o uso de veículos elétricos no Brasil. A sua missão é promover o transporte limpo, em benefício do bem-estar da população e do meio ambiente". O grupo representa algumas montadoras elétricas, como as empresas chinesas BYD e Great Wall Motor Co.

Num comunicado, o grupo industrial do Brasil referiu que o mercado de carros elétricos brasileiro, que é baseado principalmente na importação de veículos, vai manter o seu "ritmo intenso", mesmo depois que o governo implementou novamente neste mês os impostos de importação sobre os veículos elétricos e ainda aumentou os impostos sobre os carros híbridos.