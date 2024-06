Bugatti Tourbillon… a perfeição com 1800 cv

Há vinte anos, nasceu o Veyron. Uma dúzia de anos mais tarde, o Chiron. E agora o Tourbillon - a nova época da Bugatti - nascida através do conceito de relojoaria: um hipercarro híbrido de luxo de 446 km/h, 1800 cv, V16 naturalmente aspirado, com três motores elétricos. Um sonho!

Bugatti Tourbillon: Pura relojoaria suíça em cima de 4 caríssimas rodas

Se tem no bolso 4 milhões de euros, mais coisa, menos coisa, então pode candidatar-se a proprietário desta obra-prima intemporal. Estamos a falar de construção com a atenção ao pormenor, como se fosse um relógio suíço centenário.

O seu conjunto de indicadores, totalmente analógico, centrado no volante, é composto por mais de 600 peças individuais de titânio, alumínio, billet, vidro cristal, rubis e safiras, transbordando de riqueza ao estilo Breguet (sofisticação da relojoaria suíça).

Para não perturbar o interior por medida do Tourbillon, escondido na consola central está um ecrã de alta definição que pode ser utilizado a pedido em modo retrato ou paisagem, apresentando os dados do veículo ou a câmara de marcha-atrás.

Se vir um pedaço do que pensa ser titânio, então é isso que é. É evidente, ao olhar para qualquer uma das criações de Ettore Bugatti, que cada componente - mesmo que nunca seja visto - é uma obra de arte, e essa foi também a nossa intenção com o Tourbillon.

Disse o presidente da Bugatti, Christophe Piochon.

Turbilhão de emoções

O Tourbillon, que se traduz por "turbilhão" - que não tem nada a ver com um soprar dos ventos - não se poupa a despesas.

Um turbilhão é um dispositivo que impede a gravidade no interior de um relógio mecânico extremamente sofisticado, que melhora a precisão da cronometragem à medida que roda, fazendo tiquetaquear o ponteiro dos segundos.

É simbolizado como o mais alto grau absoluto de perícia e qualidade no fabrico de relógios. Muito poucos fabricantes de relógios são capazes de produzir este tipo de relógio extremamente complexo e dispendioso.

A Bugatti há muito que aplica este nível de perícia aos seus automóveis.

Ettore Bugatti disse uma vez:

Nada é demasiado belo.

Mate Rimac, Diretor Executivo da Bugatti, seguiu esta sugestão ao desenvolver o Tourbillon. O seu objetivo é ser diferente de tudo o que foi feito até agora.

O Tourbillion... não seria apenas para o presente, ou mesmo para o futuro, mas pour l'éternité - para a eternidade.

Disse Rimac.

Desde a aquisição da Bugatti à VW pelo Grupo Rimac, muitos especularam que uma versão EV da Bugatti estava a caminho, considerando o histórico de EVs da Rimac. Nas duas anteriores aventuras de hipercarros da Bugatti, o W16 agrafado, com quatro turbos, tem sido o coração pulsante, impulsionando o Veyron e o Chiron para velocidades nunca antes vistas em veículos de produção.

A Bugatti considerou a possibilidade de reestruturar o W16 ou mesmo de o tornar totalmente elétrico antes de optar pelo caminho mais difícil e desenvolver um sistema híbrido e um chassis totalmente novos a partir do zero.

Vamos a medidas...

O Tourbillon desviou-se da sua tradição W16 turbo com um novo motor V16 de 8,3 litros, naturalmente aspirado, com 1000 cv (745 kW). Foi emparelhado com um motor elétrico de eixo dianteiro duplo e um motor elétrico de eixo traseiro único, produzindo um total de 800 cv (596 kW).

Os motores elétricos são alimentados por uma bateria relativamente pequena de 25 kWh, arrefecida a óleo, a 800 volts. Em modo totalmente elétrico, o Tourbillon tem uma autonomia de 60 km.

Toda esta incrível tecnologia e engenharia de materiais maioritariamente compostos torna o Tourbillon mais leve do que o seu antecessor, o Chiron, mesmo com o seu motor V16 a pesar 252 kg.

Por isso, sim, é uma loucura construir um novo motor V16, integrá-lo com um novo conjunto de baterias e motores eléctricos e ter um verdadeiro painel de instrumentos de relojoeiro suíço, peças de suspensão impressas em 3D e uma consola central em Crystal Glass. Mas é o que Ettore teria feito, e é o que torna um Bugatti incomparável e intemporal.

Afirmou Mate Rimac no comunicado de imprensa da Bugatti.

A Bugatti está atualmente na fase de testes, com protótipos já na estrada. As entregas aos clientes estão previstas para 2026. A maior parte dos 250 carros de produção de quatro milhões de euros - que serão fabricados à mão - já estão esgotados.