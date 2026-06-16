Novo XPENG P7+ chega a Portugal com até 660 km de autonomia urbana

Pelas portas da capital, o novo XPENG P7+ chegou oficialmente ao nosso país para responder às exigências do mercado europeu, assumindo-se completamente preparado para o futuro.

A XPENG apresentou, hoje, o novo P7+, um fastback 100% elétrico, preparado para o futuro e otimizado por IA, que combina uma arquitetura inteligente, um espaço de referência no segmento e grande versatilidade.

Num momento de transformação na Europa, o XPENG P7+ chega alinhado com a evolução do setor automóvel, onde a tecnologia e a experiência de utilização ganham cada vez mais protagonismo.

Pensado para o contexto e as exigências do dia a dia europeu, o novo XPENG P7+ reforça o compromisso da marca com uma mobilidade elétrica prática, eficiente e centrada no condutor, combinando inovação com uma experiência consistente e de elevado desempenho.

Design premium e isolamento acústico topo de gama

O novo XPENG P7+ surge com um design fastback elegante e dimensões generosas que se traduzem num habitáculo espaçoso e numa capacidade de carga líder na classe (até 1931 litros com os bancos traseiros rebaixados).

O interior premium é focado no conforto e na qualidade, com materiais de toque sofisticado, como microfibra velour e pele Nappa, aliados a soluções de revestimento ambientalmente sustentáveis.

O isolamento acústico é um dos pontos fortes deste novo modelo XPENG, permitindo criar um ambiente tranquilo no habitáculo e contribuindo para uma experiência de condução mais silenciosa e refinada.

Sistemas inteligentes e apoio avançado à condução

O novo XPENG P7+ é um veículo otimizado por IA que utiliza o chip TURING AI, capaz de oferece até 750 TOPS (tera operações por segundo) de capacidade de computação, o que permite sistemas avançados de assistência à condução, maior rapidez no processamento de dados e evolução contínua através de atualizações over-the-air (OTA).

Graças à IA, o modelo suporta funcionalidades como as seguintes:

Mudança de faixa suave;

Condução em autoestrada;

Estacionamento remoto inteligente.

Condução versátil e segura

Em termos dinâmicos, a configuração com suspensão de duplo triângulo à frente e multibraços na traseira garante equilíbrio e estabilidade nos mais diversos tipos de percursos e estradas.

O sistema de controlo contínuo de amortecimento (DCC), incluído de série em todas as versões, também contribui para o conforto durante a condução.

Ao nível da segurança, o modelo integra uma estrutura robusta em aço de ultra-alta resistência, soluções avançadas de proteção da bateria e um conjunto abrangente de sistemas de assistência à condução, como:

Deteção de ângulo morto (BSD);

Aviso de colisão frontal (FCW);

Travagem de emergência autónoma (AEB).

Novo XPENG P7+ disponível em Portugal em três versões

O novo XPENG P7+ chega a Portugal com três versões pensadas para responder a vários perfis de utilização.

1️⃣ Versão RWD Standard Range

Bateria LFP de 61,7 kWh e uma potência de 180 kW (245 cv). A autonomia de condução WLTP urbano promete até 550 km.

2️⃣ Versão RWD Long Range

Bateria de 74,9 kWh e uma potência de 230 kW (313 cv). A autonomia de condução WLTP urbano promete até 660 km km.

3️⃣ Versão AWD Performance

O topo de gama é a única versão equipada com dois motores e tração integral, acelera dos 0 aos 100 km/h em apenas 4,3 segundos. A bateria de 74,9 kWh tem uma potência de 370 kW (503 cv). A autonomia de condução WLTP urbano promete até 600 km.

Todas as versões têm uma velocidade máxima limitada aos 200 km/h.

Com bateria LFP compatível com tecnologia ultrarrápida 5C, o novo XPENG P7+ carrega dos 10% aos 80% em cerca de 12 minutos e suporta até 446 kW de corrente contínua.

O novo XPENG P7+ já está disponível em Portugal, com possibilidade de entrega imediata, com os seguintes preços: