E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, fomos conhecer os novos Mercedes-Benz Vito, eVito, Classe V e EQV, falámos da tecnologia Glacier Battery da OnePlus, demos conta da chegada do Huawei MatePad SE 11", e muito mais.

A Voyager 1, lançada pela NASA em 5 de setembro de 1977, é atualmente a nave espacial mais distante da Terra. Está localizada no espaço interestelar, fora da heliosfera, a bolha de partículas carregadas e campos magnéticos que emanam do Sol. Em termos de distância, esta sonda está a mais de 24 mil milhões de quilómetros de casa. Depois de graves problemas, a NASA refere que a velha nave está de novo a fazer ciência.

A Oukitel continua a brindar o mercado com smartphones diferenciadores, e desta vez aposta na nova série de SoCs MediaTek Dimensity 5G. Lança, assim, 3 novos smartphones nas séries C e WP: C50, WP39 e WP50. Conheça-os em pormenor.

Um novo método desenvolvido por investigadores utiliza inteligência artificial (IA) e simulações informáticas para treinar exoesqueletos robóticos para ajudar os utilizadores a poupar energia de forma autónoma.

A longevidade motiva estudos que tentam percebê-la e explorar como é possível alargar o tempo de vida dos seres humanos, numa equação que contempla a predisposição genética e os elementos relacionados com o estilo de vida de cada um. Agora, um novo estudo detetou diferenças importantes no sangue de pessoas que vivem além dos 90 anos.

Para ostentar o título de carro mais rápido do mundo, o Nürburgring Nordschleife é a referência. O Lotus Evija X – um hipercarro totalmente elétrico – entrou no 'Ring, à procura de tirar a coroa do Mercedes AMG-One na famosa pista na Alemanha.

Em mais uma visita à Sociedade Comercial C. Santos, fomos ver de perto a nova gama média da Mercedes-Benz Vans. Os novos EQV e Classe V (e Classe V Marco Polo) estão ainda mais luxuosos, e o eVito e Vito têm o carácter premium reforçado.

As baterias dos smartphones não têm evoluído nos últimos anos. A opção é aumentar a sua capacidade, para assim oferecer mais aos utilizadores. Para mudar isso, a OnePlus apresentou a sua nova tecnologia Glacier Battery, que promete revolucionar a vida útil e o desempenho das baterias.

A Huawei acaba de apresentar o MatePad SE 11’’, um tablet com tecnologia de ponta ao alcance de todas as famílias. Características como o ecrã Full HD+, o sistema de som melhorado e o ecossistema de aplicações abrangente fazem deste novo dispositivo a ferramenta ideal para tarefas escolares, de escritório e até lazer.

O sucesso do Xiaomi SU7 veio mostrar como a marca pode apostar em novos mercados e garantir uma posição importante de mercado. Para dar continuidade a este sucesso a Xiaomi lançará um novo modelo, também ele elétrico. O X11 foi agora visto a circular na rua, nos primeiros testes reais. Venha conhecer o SUV da Xiaomi.

Há vinte anos, nasceu o Veyron. Uma dúzia de anos mais tarde, o Chiron. E agora o Tourbillon - a nova época da Bugatti - nascida através do conceito de relojoaria: um hipercarro híbrido de luxo de 446 km/h, 1800 cv, V16 naturalmente aspirado, com três motores elétricos. Um sonho!