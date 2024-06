OnePlus revelou tecnologia Glacier Battery que revolucionará as baterias dos smartphones

As baterias dos smartphones não têm evoluído nos últimos anos. A opção é aumentar a sua capacidade, para assim oferecer mais aos utilizadores. Para mudar isso, a OnePlus apresentou a sua nova tecnologia Glacier Battery, que promete revolucionar a vida útil e o desempenho das baterias.

OnePlus revelou tecnologia Glacier Battery

Foi em parceria com o fabricante chinês de baterias CATL, que a OnePlus desenvolveu a Glacier Battery. Agrupa mais energia num tamanho menor, encaixando uma célula de 6.100 mAh no espaço onde atualmente temos 5.000 mAh. Esta bateria fará a sua estreia no próximo OnePlus Ace 3 Pro, mesmo sendo lançado apenas em mercados selecionados, excluindo os EUA.

Antes de lançar oficialmente a Glacier Battery, a OnePlus apresentou a sua nova tecnologia. Mostrou como esta é a resposta para os problemas normais como carregamento constante, ansiedade da bateria e dependência de fontes de energia externas. Esta inovação centra-se num “material biónico de silício-carbono de alta capacidade” criado pela OnePlus, com uma densidade de energia de 763Wh/L.

Em breve será acessível a todos

A OnePlus afirma que a sua tecnologia Glacier Battery contém 23,1% mais energia do que as de grafite normais. Isto significa que podem fabricar baterias mais pequenas e mais potentes, o que poderá ser um avanço numa indústria onde a duração da bateria sempre foi um grande desafio.

A marca destaca os múltiplos benefícios da sua tecnologia Glacier Battery. Além do impressionante aumento de capacidade, oferece carregamento mais rápido, maior vida útil da bateria e tensão estável. Uma bateria Glacier de 6.100 mAh com carregamento rápido de 100 W pode ir de 1% até à carga máxima em apenas 36 minutos. Mesmo depois de quatro anos, espera-se que estas baterias mantenham mais de 80% da sua capacidade original.

A inovação dos smartphones trouxe mais potência e recursos, mas a duração da bateria parece não ter acompanhado. Os dispositivos modernos muitas vezes não conseguem durar um dia inteiro de uso intenso, fazendo com que os utilizadores procurem constantemente por um carregador.

As baterias maiores também não são uma boa solução por tornarem os smartphones mais volumosos e menos portáteis. Com a tecnologia Glacier Battery da OnePlus, a empresa promete revolucionar a vida útil destes elementos, mantendo o design elegante e garantindo uma duração muito maior.