Xiaomi prepara sucessor do SU7 e o X11 já foi fotografado a circular na rua

O sucesso do Xiaomi SU7 veio mostrar como a marca pode apostar em novos mercados e garantir uma posição importante de mercado. Para dar continuidade a este sucesso a Xiaomi lançará um novo modelo, também ele elétrico. O X11 foi agora visto a circular na rua, nos primeiros testes reais. Venha conhecer o SUV da Xiaomi.

Xiaomi prepara sucessor do SU7

Apesar de se saber ainda muito pouco sobre esta proposta, é quase certo que a Xiaomi prepara mais um carro elétrico. A marca quer seguir o mesmo modelo de desenvolvimento e fabrico que estreou com o SU7 e que muitos provas de sucesso tem dado. O X11, nome interno, parece ser real e está já em testes.

Do que foi visto, esta nova proposta apresenta linhas que fazem lembrar o Ferrari Purosangue e será criado para combater o Model Y da Tesla. A dianteira revela uma estética moderna, com faróis integrados que lembram o SU7. Curiosamente, o MX11 terá presente um sensor LiDAR no teto, sugerindo recursos avançados de assistência ao motorista, como Navigate on Pilot (NOA).

A linha do tejadilho deste SUV lembram o estilo de um coupé e estende-se até à traseira, prometendo um carácter desportivo. Elementos de design como câmaras laterais, pinças de travões amarelas, rodas de cinco raios e luzes traseiras expostas ecoam ainda mais a linguagem de design do SU7, reforçando a identidade da marca Xiaomi.

X11 já foi fotografado a circular na rua

Embora as especificações detalhadas permaneçam em segredo, há elementos que se podem adivinhar, fruto da abordagem da Xiaomi à produção do SU7. Assim, o MX11 provavelmente partilhará os motores da proposta atual, sugerindo potência de 295 cv a 673 cv.

O CEO da Xiaomi, Lei Jun, já tinha afirmado o compromisso da empresa em fornecer “carros dos sonhos” para as massas. O SU7, com o seu design inspirado na Porsche e na McLaren, exemplificou esta filosofia. Se o MX11 seguir o exemplo, poderá ser outro elétrico que as massas vão adorar e que oferece recursos de ponta a um preço mais acessível.

À medida que a Xiaomi aumenta as suas capacidades de produção de carros elétricos, a empresa prevê iniciar a produção do MX11 no final de 2025. Isso dependerá ainda que a segunda fase da sua fábrica em Pequim estiver concluída e pronta a produzir novos carros.