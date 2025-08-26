Engenharia Informática na universidade: o que gostaria que me tivessem dito

Entrar em Engenharia Informática é uma das escolhas mais desafiantes e recompensadoras que podes fazer. Não se trata apenas de aprender a programar, mas de desenvolver uma forma de pensar, resolver problemas e construir soluções que podem impactar o mundo. Se eu pudesse voltar atrás, estes seriam os conselhos que teria adorado ouvir no início do meu percurso.

Estas dicas foram reunidas com base na experiência de três engenheiros informáticos (licenciatura e mestrado). São conselhos práticos e testados, que podem ajudar quem está agora a começar.

1️⃣ Alguns fundamentos de aprendizagem

Aprende a aprender

A universidade não te vai dar todas as respostas, nem perto disso. O mais valioso é ganhares autonomia para aprender novas linguagens, frameworks e conceitos rapidamente. O mercado muda a cada ano, mas quem domina a aprendizagem nunca fica para trás.

Domina os fundamentos

Algoritmos, estruturas de dados, sistemas operativos, redes e bases de dados são a base. Sem isto, todo o conhecimento fica frágil. É como construir uma casa sem alicerces.

As matemáticas importam

Podem ser tramadas, mas são fundamentais em áreas como segurança, inteligência artificial, gráficos e ciência de dados. Não subestimes a base matemática, porque pode abrir portas no futuro.

2️⃣ Boas práticas de programação

Programa todos os dias

A prática é essencial. Faz exercícios em plataformas como LeetCode, Codeforces ou HackerRank. Quanto mais código escreveres, mais problemas vão aparecer, mais maduro vais ficar.

Não aprendas as linguagens só porque sim

As linguagens de programação devem ser vistas como ferramentas, onde cada uma tem os seus pontos positivos e negativos.

Por exemplo, Python é excelente para prototipar rápido e trabalhar em áreas como IA e automação. Mas se o foco for desempenho em tempo real, talvez seja melhor complementar com C/C++.

Escolhe e aprende aquelas que vão resolver os teus problemas. É interessante aprender tanto linguagens de alto nível (Python, Java, C#), como de baixo nível (C ou C++) para compreender como as máquinas funcionam de dentro para fora.

Git desde o início

Usa GitHub ou GitLab para todos os teus projetos. Para além de ser essencial em programação colaborativa, um repositório bem mantido é ouro no teu portfólio.

Constrói projetos pessoais

Um site, uma app, um bot, qualquer coisa. É na prática que o conhecimento se solidifica. Além disso, projetos pessoais mostram iniciativa.

Aprende a dar debug

Debug não é só pôr prints no código. Aprende a usar depuradores (como o GDB, ou o debugger do VSCode) para inspecionar variáveis, breakpoints e fluxo de execução. Saber dar debug é meio caminho andado para ser um bom programador.

Percebe as razões exatas de um bug

Não te limites a copiar/colar soluções da internet. Entender o porquê de um erro é fundamental para perceber erros futuros.

3️⃣ Estratégias de estudo em Engenharia Informática

Desenha para pensar

Diagramas, fluxogramas ou até desenhos simples ajudam a estruturar ideias e a entender sistemas complexos. Visualizar o problema é muitas vezes a chave para o resolver.

Estágios cedo

Mesmo pequenos trabalhos dão-te noção de como funciona o mercado e a diferença entre teoria e prática.

Equilíbrio é chave

Dorme bem, faz exercício e mantém hobbies (ou tenta, pelo menos). Uma mente descansada programa melhor.

Pede ajuda e ajuda outros

Explicar código a colegas vai reforçar o teu próprio conhecimento. E vais perceber que ninguém sabe tudo.

4️⃣ Networking e comunidade

Segue comunidades online

Stack Overflow, Reddit, fóruns e Discords de programação são fontes valiosas de conhecimento. Aprende com quem já está no terreno há muito tempo.

Inglês é obrigatório

A documentação, os artigos, os cursos e praticamente tudo o que importa na tecnologia está em inglês. Quanto mais cedo dominares, mais fácil será.

Constrói um portfólio público

Um GitHub ativo, um LinkedIn atualizado e até um site pessoal fazem toda a diferença.

Arranja um bom grupo logo no início

Grande parte do curso exige trabalhos de grupo. Rodeia-te de pessoas esforçadas e com objetivos semelhantes.

Conhecer pessoas e criar contactos é essencial

A universidade é também networking. Os colegas de hoje podem ser parceiros de trabalho ou fundadores de startups amanhã. Além disso, aproveita e tira dúvidas sobre o mercado de trabalho com os teus professores, que já estão na área há anos.

5️⃣ Mentalidade

Liga o email da universidade ao GitHub pessoal

Assim, todos os commits feitos em trabalhos académicos contam também para a tua conta pessoal. Não faças como nós, que programamos diariamente durante 5 anos e o nosso heatmap do GitHub na conta pessoal está cheio de buracos 🥲.

A IA é a tua melhor e pior amiga

Usa-a como apoio, mas nunca como substituto do teu raciocínio. Não há nada mais desconfortável do que te pedirem para explicar código que, supostamente, tu é que escreveste e não saberes explicar. Usa IA para gerar código "chato", mas lê sempre o que vais colar nos teus projetos.

Mantém a curiosidade

O que aprendes hoje pode ficar obsoleto em cinco anos. Mas a capacidade de pensar e resolver problemas vai acompanhar-te para sempre.

📝 E tu, que conselho darias a alguém que está agora a entrar em Engenharia Informática? Vamos atualizar o artigo com as melhores dicas.

