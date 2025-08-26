PplWare Mobile

Engenharia Informática na universidade: o que gostaria que me tivessem dito

· Notícias 3 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Rui Neto

Tags:

  1. Leo says:
    26 de Agosto de 2025 às 15:12

    Andaram amigos meus a tirar mestrados e a queimar pestanas durante 8 anos numa universidade para ganharam 1000 euros mes, eu tirei um curso de mecanico de avioes em 18 meses e trabalho atualmente no qatar onde faco 12 mil euros por mes limpos sem imposto e em Lisboa quando comecei ganhava 2500 limpos. So vao para universidade se realmente quiserem e gostarem, n precisam disso para ganhar dinheiro

    Responder
  2. nhecos says:
    26 de Agosto de 2025 às 15:14

    Tudo excelentes conselhos.

    Responder
  3. Zé Fonseca A. says:
    26 de Agosto de 2025 às 15:16

    eu começaria por dizer que: “se gostam de jogar jogos não vão para engenharia informática só porque querem passar tempo à frente de um pc”

    Pro Tip: não se fiquem por projectos bonitos no papel, foquem-se em algo palpável aplicável ao mundo real, API, RPA, AI, ML, sem isso estão mortos na água

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

As funcionalidades de IA nos dispositivos deveriam ser opcionais?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube