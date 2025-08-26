Mercedes-AMG GT XX acaba de bater 25 recordes

O mundo dos veículos elétricos acaba de ser abalado. A Mercedes-AMG demonstrou o futuro da sua performance elétrica ao bater múltiplos recordes de resistência com o seu mais recente protótipo, o GT XX.

Mercedes-AMG GT XX faz maratona elétrica como nunca antes visto

Durante uma exaustiva campanha de testes de oito dias no icónico circuito de Nardò, em Itália, o Mercedes-AMG GT XX de alta performance conquistou um total impressionante de 25 recordes.

O feito mais mediático foi, sem dúvida, o desafio de 24 horas. O sedan de quatro portas percorreu a distância de 5479 quilómetros num único dia. Este valor supera em mais de 1500 quilómetros o recorde anterior, que pertencia ao XPeng P7, demonstrando um salto tecnológico enorme.

Para alcançar estes resultados, a Mercedes-AMG montou uma operação de grande escala. O protótipo foi conduzido a uma velocidade constante de 300 km/h, parando apenas para recarregar as baterias. O processo de carregamento foi igualmente impressionante, atingindo potências de 850 kW, o que permitiu minimizar o tempo de inatividade e manter um ritmo implacável, dia e noite.

Uma equipa de 17 pilotos, que incluiu o piloto de F1 George Russell, revezou-se ao volante em turnos de duas horas. Ao fim de quase oito dias de condução contínua, o Mercedes-AMG GT XX alcançou o equivalente à circunferência da Terra, percorrendo 40.075 km num tempo recorde de 7 dias, 13 horas, 24 minutos e 7 segundos.

Para tornar o feito ainda mais notável, dois protótipos GT XX completaram a tarefa com apenas duas voltas de diferença entre si. Entre os vários recordes, destacam-se as maiores distâncias percorridas em intervalos de 12, 24, 48, 72, 96, 120, 144 e 168 horas.

Horas Quilómetros 12 2749.924 24 5478.881 48 10859.526 72 16250.444 96 21632.451 120 26807.575 144 32099.133 168 37259.955

A tecnologia por trás dos recordes

O coração deste protótipo é um novo sistema de propulsão. É alimentado por três motores elétricos de fluxo axial Yasa, arrefecidos a óleo, que, em conjunto, produzem mais de 1360 cavalos de potência.

A configuração conta com dois motores no eixo traseiro e um no eixo dianteiro, que funciona como um "booster", sendo ativado apenas quando necessário. Isto significa que, na maior parte do tempo, o GT XX opera como um veículo de tração traseira.

A bateria é outro dos seus segredos. Utiliza células cilíndricas de níquel-cobalto-manganês-alumínio (NCMA) de nova geração, que oferecem uma densidade energética de 300 Wh/kg. O pack contém mais de 3000 células, e a temperatura de cada uma é regulada individualmente por um sistema de arrefecimento a óleo não condutor.

Aliado a uma arquitetura de mais de 800V, este sistema permite que o GT XX aceite potências de carregamento superiores a 850 kW em postos de carga rápida DC.

Embora estejamos a falar de um protótipo, a tecnologia aqui demonstrada está muito próxima da que equipará o futuro Mercedes-AMG GT de quatro portas. Por outras palavras, este nível de performance e eficiência é o que podemos esperar quando o modelo de produção chegar ao mercado.

Segundo a Mercedes-AMG, este elétrico será capaz de recuperar aproximadamente 400 km de autonomia em apenas cinco minutos de carregamento. Um valor que promete eliminar de vez a ansiedade de autonomia e de carregamento.

Leia também: