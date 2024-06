Apple e Meta podem estar a discutir uma parceria de IA para o iPhone e o iOS 18

Ainda que estejam longe de ser empresas próximas, tanto a Apple como a Meta, e outra empresas associadas como o Facebook, precisam de se apoiar por vezes. Estes negócios pontuais crescem e mostram a possibilidade de parcerias. A mais recente estará a ser discutida, com a ideia de trazer a IA da Meta para o iPhone e o iOS 18 da Apple.

Apple e Meta discutem parceria de IA

Segundo está a ser avançado pelo Wall Street Journal a Apple e a Meta discutiram uma parceria que traria os modelos Meta AI integrados ao iOS 18 para o Apple Intelligence. Essa integração provavelmente seria semelhante ao acordo que a Apple tem com o ChatGPT, que atualmente é o único parceiro externo da Apple Intelligence.

Embora os próprios modelos no dispositivo e na cloud potencializem a maioria das funcionalidades do Apple Intelligence, a empresa está disposta a usar modelos de terceiros. Isso iria ajudar as pesquisas dos utilizadores sobre “conhecimento mundial” a serem transferidas para outros modelos de IA já existentes.

Mesmas regras da Apple Intelligence

O modelo de integração a seguir com a IA da Meta deverá ter os mesmos termos dos atuais. Isso significa que não existe permissão para recolher dados dos utilizadores e deve excluir qualquer informação após o processamento das solicitações. Estes podem usar a IA de forma associada a contas já existentes ou de forma externa.

A Apple disse publicamente que pretende oferecer uma gama de modelos, o que significa que o ChatGPT não será a única IA presente. Assim, a IA da Meta tem espaço para ser integrada e também poderia eventualmente estar presente. Também está em negociações com o Google Gemini, Perplexity, Anthropic e outros.

iOS 18 e iPhone recebem novidades

A Apple Intelligence estará disponível ainda este ano como parte das atualizações do iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia. Estará disponível primeiro em inglês dos EUA, para o iPhone 15 Pro e modelos de iPad e Mac com chip M1 ou posterior. O suporte para idiomas e regiões adicionais será implementado gradualmente ao longo do tempo.

Por agora, a grande dúvida atualmente é quando a Apple Intelligence estará disponível na Europa. A gigante de Cupertino não está a planear trazer a sua IA e as suas capacidades por agora para os países da UE, fruto das regras que esta definiu para esta e outras tecnologias.