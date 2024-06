IA da Apple e outras novidades vão ficar fora da Europa por agora devido às regras da UE

Foram várias as novidades apresentadas pela Apple no WWDC deste ano, algumas associadas à IA. O interesse revelado foi grande, mas os utilizadores na Europa têm agora um problema. Devido às regras da UE, a Apple terá de adiar a chegada de algumas destas novas funcionalidades que o iOS 18 e outros novos sistemas vão trazer.

A IA da Apple vai ficar fora da Europa

Todos os que tinham esperança de testar a Apple Intelligence e outras novidades associadas receberam agora uma má notícia. A Apple terá de colocar em pausa a chegada destas novidades à Europa, fruto da recente Lei dos Mercados Digitais (DMA) e que limita a utilização deste tipo de tecnologias.

Do que a criadora do iPhone revelou, o Apple Intelligence, o serviço Phone Mirroring e as melhorias no SharePlay Screen Sharing vão ser colocadas em pausa na Europa. A justificar a decisão, indicaram que “as incertezas regulamentares causadas pela Lei dos Mercados Digitais” dificultam a implementação destas funções na UE. Afirmaram ainda que “não acreditam” que conseguirão implementá-los para os utilizadores da Europa ainda este ano.

DMA é a razão apontada pela empresa

Nas declarações apresentadas pela Apple, foram ainda mais longe. Indicaram que “estamos preocupados que os requisitos de interoperabilidade do DMA nos obriguem a comprometer a integridade dos nossos produtos de formas que coloquem em risco a privacidade dos utilizadores e segurança dos dados”.

Mas como não há apenas más notícias, a Apple revelou que já trabalha no sentido de permitir a sua utilização. Indicaram que estão “comprometidos em colaborar com a Comissão Europeia na tentativa de encontrar uma solução que nos permita entregar estas funcionalidades aos nossos utilizadores na União Europeia sem comprometer a sua segurança”.

Regras da UE já condicionaram outras empresas

Não está claro quanto tempo a Apple precisará para lançar os seus novos recursos do iOS 18 e outros sistemas na Europa. A DMA, lembre-se, também foi referida por outras empresas como a Microsoft como motivo para atrasar alguns lançamentos no passado recente.

O Apple Intelligence é o novo sistema de inteligência artificial para iPhone, iPad e Mac. O iPhone Mirroring é a função que nos permitirá controlar o iPhone a partir do Mac e até partilhar ficheiros. Já a partilha de ecrã SharePlay abre a porta para assumir o controlo do dispositivo de outra pessoa para prestar apoio.