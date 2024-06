Apple reconhece que o Pixel e outros Android recebem mais atualizações que o iPhone

A Google e outros fabricantes Android têm apostado de forma muito forte no campo das atualizações. Este é, para muitos, um ponto importante e que chocava com o que a Apple oferecia ao iPhone. Esse cenário mudou e agora é a própria Apple que reconhece que o Pixel e outros Android recebem mais atualizações que o iPhone.

Google já bate a Apple com atualizações Android

Com a chegada do Pixel 8 a Google deu um passo importante para o Android e as suas atualizações. Passaram a ser oferecidos 7 anos de novas versões do Android e a chegada de novidades constantes, que se manifestam com os Feature drop. Este passo vem no seguimento do que de outros fabricantes já tinham feito antes.

A comparação é sempre feita com o que a Apple oferece ao iPhone. Neste campo há sempre muitos anos de atualizações disponíveis, sem que, no entanto, a gigante de Cupertino tenha definido de forma clara o que oferecerá. O passado mostrou que são muitos anos e que gradualmente as funcionalidades são descartadas nos modelos mais antigos.

Agora, e associada ao Regulamento de segurança de produtos e infraestrutura de telecomunicações (PSTI) do Reino Unido, há uma novidade da Apple. Este obriga as empresas que fabricam, importam ou distribuem produtos com acesso à Internet no Reino Unido a cumprir determinados requisitos de segurança.

Pixel com mais tempo de novidades que o iPhone

Com a sua entrada em vigor, no dia 29 de maio, a Apple foi obrigada a revelar mais informações sobre o iPhone. Na sua declaração de conformidade para o iPhone 15 Pro Max, revelou que o “período de suporte definido” é de no “mínimo cinco anos a partir da data do primeiro fornecimento”. A “primeira data de fornecimento” está listada como 22 de setembro de 2023, quando a série iPhone 15 foi colocada à venda.

Assim, a Apple afirma ao governo do Reino Unido que lançará atualizações de segurança por um período mínimo de cinco anos, ou seja, até 22 de setembro de 2028. Isso significa que tanto a Samsung como a Google garantem sete anos não apenas de atualizações de segurança, mas também de atualizações do sistema operativo Android para os seus dispositivos, ou seja, dois anos a mais do que a Apple garante.

Claro que a Apple irá oferecer mais tempo de atualizações e que este é o tempo mínimo garantido. Ainda assim, e da mesma forma, a Google também o poderá fazer, alargando depois as atualizações de segurança no Android a mais anos do que aqueles que estão definidos.