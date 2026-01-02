MacBook Air M1 detém estilhaço de artilharia e continua a funcionar (vídeo)

A história tem mais de curiosidade no acontecimento que na tecnologia em si. Um soldado ucraniano partilhou nas redes sociais imagens e um vídeo do seu MacBook Air com chip M1 que parou um fragmento de um projétil de artilharia, continuando a funcionar apesar dos danos evidentes.

Contos no paralelo da guerra

O dispositivo, usado por um membro da brigada Azov, sofreu a entrada de um estilhaço numa das faces traseiras, criando um buraco metálico. Mesmo assim, o sistema macOS continuou a operar e o ecrã manteve alguma funcionalidade, embora com avarias visíveis.

O próprio registo no X (antigo Twitter) mostra a descrição do acontecimento e as imagens do equipamento após o impacto, evidenciando a integridade parcial do portátil apesar do contexto de combate.

Durabilidade em foco

Este episódio voltou a colocar em destaque a reputação dos produtos Apple em termos de construção e materiais. O MacBook Air é fabricado com um chassis em liga de alumínio unibody, concebido para ser leve e durável, e neste caso parece ter atuado como um escudo improvisado contra a fragmentação metálica.

Apesar de não ser um equipamento pensado para proteção balística, a performance no incidente real sublinha a robustez da construção e a capacidade de resistir a choques fortes.

Comparações e precedentes

Este não é o primeiro caso em que um dispositivo Apple é protagonista em cenários extremos. Aliás, existem também Androides. Em 2022 começaram a circular fotografias de um smartphone que alegadamente travou uma bala na Ucrânia, provocando curiosidade sobre a resistência prática destes equipamentos em situações de combate.

Este relato também reforçou narrativas sobre a durabilidade de alguns dispositivos tecnológicos em condições inesperadas.

Limites da resistência

Especialistas e utilizadores alertam que, embora impressionante, não é recomendável usar computadores portáteis como proteção física em ambientes de conflito. A resistência contra um fragmento não garante proteção contra impactos de maior energia ou trajetórias diretas de munição.

A história do MacBook Air M1 a resistir a estilhaços é um exemplo surreal de durabilidade num cenário de guerra, que reflete tanto a qualidade de construção dos produtos Apple como a realidade extrema em que muitos equipamentos pessoais podem acabar por ser testados.

Este episódio reforça a discussão sobre a resistência física de dispositivos tecnológicos quando confrontados com forças que vão muito além do uso diário.